Los usuarios Pinares Norte se quejan de «un verano sin consultas» de Pediatría

Nuria Fernández Soria

Continúan los problemas en referencia a las consultas de Pediatría en el Centro de Salud de Pinares Norte, ubicado en la localidad de Covaleda y que da servicio también a varios centenares de niños y niñas de los municipios de Molinos de Duero, Duruelo de la Sierra, Salduero, Vinuesa y Montenegro de Cameros.

Ayer mismo, el procurador socialista, Ángel Hernández, se hacía eco de una realidad que viene de lejos en esta zona y denunciaba concretamente «la ausencia de pediatra en Covaleda durante todo el mes de agosto», insistiendo «en la importancia de blindar los servicios públicos en el mundo rural».

Esta queja de Hernández llega como consecuencia de otras más procedentes de las propias familias afectadas. Y es que las quejas de los usuarios este verano están comenzando a ser constantes ante lo que se ha calificado de «un verano sin consulta pediátrica», a pesar de que desde la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria se indicó que se había resuelto el problema de este último medio año, en el que se había reducido de dos a un día a la semana de consulta. El 17 de junio se anunciaba esa recuperación del servicio a dos días, pero se ha calificado de «recuperación fantasma» por parte de las madres y padres de esta zona de Pinares Norte.

Las familias afectadas aseguran que desde el 27 de julio no hay pediatra y que es ahora, este viernes, cuando se recuperan las citas, a 8 de septiembre. Desde la Junta no se está de acuerdo con este dato y se explica que esta situación de falta de consulta pediátrica se da exactamente «desde el 18 de agosto, y por motivo de vacaciones reglamentarias, no pudiendo ser sustituido por otro médico por la falta de médicos de pediatría en las bolsas de empleo», apuntando que «las revisiones, que son lo principal, están todas programadas y nadie se ha quedado sin revisión».

No se coincide con la fecha desde cuando no hay consulta en Pinares Norte y tampoco se coincide en el relato de que nadie se ha quedado sin revisión, ya que se han producido situaciones que dejan testimonios reales que lo contradicen, como el caso de una niña de un mes y medio de vida que, por la falta de consulta, no ha tenido todavía ningún control desde su nacimiento.

«Mi hija tiene un mes y medio y a día de hoy no ha recibido ninguna de las revisiones correspondientes, ni consulta, ni llamada. Tampoco se ha recetado desde la pediatra la vitamina D que se empieza a tomar desde el nacimiento. Ni se tiene ningún control desde el día del alta. Después de llamar para coger cita durante todo el mes de agosto me decían que no había hueco o que la pediatra no estaba, o que estaba de vacaciones. Cuando consigo una cita para el día 5 de septiembre me llaman el día de antes que la pediatra no va a pasar consulta ese día y que tenemos que esperar a este viernes», explica una de las madres afectadas, apuntando que, como el suyo, «hay muchos casos similares en la zona».

«Yo tenía la revisión y vacuna de los 3 meses el 27 de julio, fuimos al Centro de Salud de Covaleda y no estaba ni la enfermera, ni la pediatra. Llamé y al final que por hacerme un favor me la puso otra enfermera. Y la siguiente cita me la dieron para el 25, y lo mismo. Me llamaron una semana antes que no había todavía pediatra, que me atendían en Vinuesa. Pero no le han hecho ni revisión de los 3 meses ni de los 4», añade otra madre.

Desde el centro se asegura que desde este viernes habrá consulta de forma normal los martes y los viernes, no sin el desconcierto y la inseguridad de que así será, obligando a los afectados a echar la vista atrás y recordar las dos anteriores situaciones en las que Pinares Norte perdió la mitad de las consultas del mes y en las que los vecinos acabaron manifestándose y realizando sendas campañas de recogida de firmas.

«Esperemos no tener que volver a movilizarnos y que se dejen de mermar los derechos básicos de los pueblos, más cuando se trata de la infancia», concluyen las familias.