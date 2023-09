Recogen 120 firmas contra la retirada de la pancarta en Sotillo del Rincón

Una vecina de Sotillo del Rincón, Rebecca McShane, ha logrado recabar 120 firmas para conseguir que el Ayuntamiento de la localidad reponga la pancarta contra la violencia de género retirada del balcón del Consistorio a principios de verano o, en su defecto, algún otro símbolo de rechazo contra la violencia machista.

McShane presentará las rúbricas en los próximos días al alcalde, Domingo Redondo (PP), y ha mostrado en declaraciones a este medio su "sorpresa" por el gran apoyo recibido, a la par que destaca que teniendo en cuenta las 170 personas que hay empadronadas en la zona "120 firmas es una cantidad muy importante, más rúbricas que votos obtuvo el alcalde en las elecciones".

De igual modo, la presidenta de Antígona, Pilar de la Viña, mantuvo una reunión con los cuatro concejales de Sotillo del Rincón para conseguir que la pancarta volviera al balcón del Ayuntamiento aunque "no se ha hecho nada".

"Alegaron en su día que la pancarta estaba sucia y deteriorada, aunque también hay banderas que también están en muy mal estado y no las han retirado ni repuesto. Es ridículo. Yo soy una vecina que llevo tres años viviendo en el pueblo que me he implicado mucho en este tema. No tengo ninguna hipoteca con nadie ni recibo ni un duro de nadie", subraya McShane.

La decisión del Ayuntamiento de Sotillo del Rincón de retirar la pancarta de rechazo a la violencia machista, que había colgado del balcón del Consistorio durante los años de Gobierno del PSOE, fue debido a motivos de «higiene», según indicó el PP el pasado mes de julio en un comunicado.

El PP señaló entonces que «la nueva corporación de Sotillo del Rincón se ha limitado a limpiar por salubridad la casa consistorial y sobre todo el balcón que presentaba una gran acumulación de excrementos de cigüeña, cuyo nido está sobre la puerta principal y lleva corroyendo el hierro y todos los elementos, incluida una pancarta cuyo estado también era lamentable y que al quitarla para limpiar se deshizo».

El alcalde, Domingo Redondo, aseguró que la propuesta partió de una concejala y que el resto de la corporación estuvo de acuerdo, sin plantearse el contenido, «porque llevaba muchos años y estaba fea».

En un comunicado remitido entonces por el PP, la concejala Inmaculada Medina consideraba que «el PSOE, que ha gobernado durante 16 años este Ayuntamiento, quiere utilizar una simple acción de higiene como un atentado contra la ideología de género, y nada más lejos de la intención de la nueva corporación municipal».