Milagros Hervada Soria

El Ayuntamiento de Sotillo del Rincón ha retirado de su fachada la pancarta que rechaza la violencia contra las mujeres, una decisión tomada por la nueva corporación del PP que ha sustituido a la socialista de la anterior legislatura. El hecho fue advertido por el PSOE, que recalcó que «esto también son valores» y manifestó su insistencia «en combatir esa lacra y ayudar a las mujeres. Además en una semana cruel con cuatro fallecimientos, es de muy mal gusto», denunció el secretario provincial, Luis Rey.

El alcalde de Sotillo del Rincón, Domingo Redondo, explicó que «una concejal dijo que no le gustaba y se quitó, sin más, no le dimos la menor importancia. No nos hemos planteado ninguna consecuencia, si no no la hubiéramos quitado». Redondo indicó que la pancarta morada colocada cubriendo el balcón del Consistorio se retiró hace unos días y que el comentario fue «que era fea y llevaba ya muchos años», recalcando que con la entrada de la nueva corporación se han hecho cambios.

La concejala mencionada por el alcalde, Inmaculada Medina, rechazó hacer declaraciones al respecto e instó a este medio de comunicación a realizar una consulta formal por correo, al secretario municipal, sobre este hecho. «Yo no puedo dar esa información porque la corporación somos varios», matizó.

«Lo hablamos y no nos gustaba», añadió el alcalde, quien dijo que ni siquiera recuerda el mensaje de la pancarta. Sobre el hecho de si apoyó la decisión propuesta por la concejala añadió que no le parece «ni bien ni mal, no molestaba, la verdad, pero no queremos conflicto, que acabamos de estrenar legislatura».

Respecto al contenido, el alcalde afirmó que la violencia de género «hay que perseguirla, está más claro que el agua», y añadió que si existen presiones, «tendremos que ponerla». Consciente de la polémica surgida en muchos municipios y comunidades autónomas donde se ha incorporado Vox y ha introducido sus consignas a favor de la violencia familiar y en contra de la violencia de género, Redondo insistió en que la retirada de la pancarta se hizo «sin darle la menor importancia», porque sí valoró que el mensaje dado en la pancarta ahora retirada «es importante».