Diputación penalizará que no se cumplan los plazos de las obras de Planes

Verónica Reglero Soria

Largo pleno el celebrado este martes en la Diputación Provincial con tres horas de duración y 27 puntos en el orden del día que sacó adelante, con los votos a favor del equipo de Gobierno y el grupo mixto (VOX) las nuevas bases de los Planes Provinciales a las que el PSOE dijo ‘no’ con su voto en contra «tras la abstención de confianza realizada el año pasado», tal y como indicó durante su intervención la portavoz socialista, Esther Pérez. Unos planes que contemplan una inversión en torno a los ocho millones de euros con las aportaciones de los ayuntamientos (cinco millones de euros por parte de la Diputación).

El debate de las nuevas bases consumió buena parte de la duración de la sesión durante la que el portavoz del PP, José Antonio de Miguel, explicó algunos de los cambios entre los que figura la inclusión de penalizaciones a la no justificación de las obras en tiempo y forma «ya que, en caso contrario, nos vemos, como ahora, arrastrando obras de 2018 y 2019, por ejemplo, que no se ejecutan y es algo que queremos evitar por responsabilidad y, también, por la buena marcha de los presupuestos». En este sentido, «la penalización será del 30% de la ayuda concedida si la justificación no se realiza en el plazo establecido y antes del requerimiento por parte de la Diputación», especificó De Miguel que indicó que «el porcentaje perdido asciende hasta el 40% si la Diputación emite el requerimiento. Pero, si transcurrido el plazo del requerimiento no se produce la justificación, en ese caso se procederá a la cancelación de la subvención acordada».

Además, en las bases «se deja claro que los ayuntamientos de menos de 100 habitantes y las entidades locales únicamente pueden solicitar una obra cada dos años. Eso sí, sin perder capacidad de inversión ya que se sumarían los dos ejercicios aunque únicamente se sacaría adelante una obra», apuntó De Miguel que dejó claro que esta medida se toma «para facilitar la contratación ya que no hay empresas en Soria para hacer tanta obra pequeña».

En este sentido, también continúa la premisa de que «las obras de menos de 40.000 euros (IVA excluido) deben ser contratadas por los ayuntamientos excepto en el caso de municipios o entidades locales que no cuenten con secretario que se realizará por parte de los técnicos de la Diputación», destacó De Miguel.

Ambos puntos fueron rebatidos por el PSOE que mostró su disconformidad con ambos y, sobre todo, con el hecho de que se lleven las bases al pleno sin reunir el Consejo de alcaldes antes. El voto en contra de los socialistas fue sostenido por Esther Pérez debido a la imposición de que los ayuntamientos de menos de 100 habitantes y las entidades locales deban contratar ellos las obras, algunos con escasa capacidad para ello, y a que las actuaciones deban hacerse cada dos años.