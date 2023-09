La Diputación pone condiciones a los ayuntamientos de Soria si quieren solicitar obras a Tragsa

Pilar Pérez Soler Soria

Diputación pondrá límites para que los ayuntamientos puedan utilizar a la empresa Tragsa para la ejecución de sus obras municipales, algo que tienen la posibilidad de hacer, a través de una solicitud a la casa, puesto que la institución provincial es accionista de este grupo empresarial público, integrado en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Este hecho permite a la Diputación de Soria utilizarlo como «medio propio, pero queremos que no todo el mundo recurra a ello porque, si no, acabaríamos en que todo el Plan Provincial de Obras podría ser asumido por Tragsa», en palabras del presidente provincial, Benito Serrano.

Así, la Diputación ha establecido algunos requisitos que los municipios deberán cumplir a la hora de solicitar este apoyo para sus obras. Unas «limitaciones» que persiguen regular «cuándo sí, quién y cómo se puede poner a disposición de los ayuntamientos este medio propio». La institución entró en el accionariado de Tragsa hace casi cuatro años, concretamente en noviembre de 2019 a través de la adquisición de una acción.

Desde entonces, no han sido muchos los municipios que lo han solicitado, tan solo dos según fuentes de la casa. Pero eso no quiere decir que no pudieran hacerlo. Ahora se trata de «regular el asunto», abundó Serrano, recordando que «hay muchas empresas de Soria» a las que acudir y que la delegación de obras a esta potente sociedad por parte de la Diputación podría suponer «saltarnos el sistema de adjudicaciones del Estado».

La Junta de Gobierno aprobó tres requisitos que deberán cumplir los ayuntamientos a la hora de solicitar la intervención a la Diputación la intervención de Tragsa como adjudicataria de sus obras: el proyecto deberá superar los 200.000 euros; la obra tendrá que tener una singularidad o especial complejidad en su ejecución; o bien haber quedado desierta de forma reiterada.

Por otro lado, se dio luz verde a un nuevo sistema de información para tramitar con garantías las denuncias que se presenten «dentro de la Diputación». Es un sistema de implantación obligatorio que tiene como fin, explicó el presidente, la protección del denunciante sobre las infracciones normativas y la lucha contra la corrupción.

Otro de los asuntos importantes aprobados en la Junta de Gobierno fue la resolución de ayudas destinadas a ferias agropecuarias, alimentarias y medioambientales, por un importe de 37.708 euros para diez ayuntamientos en diferentes cuantías. Los municipios con respaldo económico ad hoc son los siguientes: Covaleda (3.552 euros); San Esteban de Gormaz (4.000); Ágreda (3. 196); Almarza (3.468); Almazán (11.000 euros); Vinuesa (3.915); Borobia (1.750); Montenegro de Cameros (1.772); Berlanga (3.055); y Medinaceli (1.000 euros). La solicitud del Ayuntamiento de San Leonardo se desestimó por llegar fuera de plazo.

A preguntas de los informadores, el presidente de la Diputación volvió a referirse a la licitación de los parques comarcales de bomberos, confirmando que los proyectos se han encargado a Tragsa directamente y que «llegaremos en el plazo encomendado», dijo. «Estamos trabajando para que los tres parques estén todos en tiempo y forma», agregó. Otro de los asuntos sobre los que se interpeló a Serrano fue por la batalla dialéctica que mantuvo en el último plano con el alcalde de Soria, y diputado, Carlos Martínez. Al respecto recordó que en su día le vino a decir «que me buscara la vida», según sus palabras, cuando acudió a la capital para que Golmayo tuviera más agua. En este sentido, indicó que Golmayo seguiría creciendo «le pese a quien le pese», a la vez que reprochó a Mínguez «intentar frenar el desarrollo» del municipio, crítica que ya ha lanzado en ocasiones anteriores.

Día de la Provincia

Vinuesa acogerá el próximo sábado 23 de septiembre la celebración del Día de la Provincia, una fiesta recuperada el pasado año que dejó de hacerse en 1973. La jornada contará con actividades de forma continuada, entre ellas el homenaje que hará la institución al alcalde más veterano y al más joven, según avanzó el presidente provincial.

La celebración trata de mostrar el potencial de la provincia y la idea es que vaya rotando por zonas. Conciertos, teatro y degustación de productos de la tierra en casetas serán algunos de los atractivos de la programación, que además incluye una exposición de la maquinaria de la Diputación.

En este marco se entregarán los Premios Colodra de los años 2020, 21 y 22 a los ganadores de las respectivas ediciones. Serrano adelantó que se están elaborando las bases de unos premios para futuras ediciones de este Día de la Provincia, con reconocimientos a la sociedad y aprovechó para invitar a todos los sorianos a sumarse al que tendrá lugar en Vinuesa.