Raquel Fernández Soria

Cuando el esfuerzo tiene su recompensa se genera una de las mayores satisfacciones que puede darnos la vida. Y cuando además esa recompensa viene de la mano de un tsunami de apoyos de cientos y cientos de personas, -conocidas y no conocidas-, deja sin duda en la persona una semilla que pasa a convertirse en un pequeño tesoro en forma de fuerza e impulso que servirá para seguir hacia delante el resto de la vida.

Algo así ha tenido que pasarle esta semana a la cantante y compositora Rosana Abad, natural de Duruelo de la Sierra, al descubrir que en sólo 24 horas del comienzo de su campaña de crowdfunding para poder financiar su nuevo disco ha conseguido el primer objetivo marcado de los cuarenta días que durará esta iniciativa. Sin duda, la mejor forma de ver que tu trabajo tiene aceptación en el público.

Y es que Rosana Abad, ‘Cardelina’ como es conocida en el mundo artístico, sacará gracias a esta campaña de micromecenazgo su nuevo trabajo titulado ‘Flor de Berezo’. Es una forma de poder vender el disco y otros productos relacionados con él de manera anticipada, una alternativa que muchos artistas independientes deciden utilizar debido a los costes tan altos que deben asumir, al no tener el respaldo de un sello discográfico. De esta manera con la venta anticipada de su trabajo, consiguen reunir la cantidad que les permita sacarlo adelante.

“Estoy muy emocionada por cómo está respondiendo la gente desde el minuto uno que comenzó el miércoles esta campaña de crowdfunding para poder financiar mi nuevo disco. La verdad es que la respuesta de la gente está sobrepasando mis expectativas que me había marcado, que era conseguir en 40 días el dinero para pagar los primeros costes del disco y mi sorpresa ha sido que los he conseguido en un solo día”, señala emocionada la artista.

Abad matiza que “todavía se puede seguir adquiriendo mi disco en internet a través de la plataforma Verkami: vkm.is/flordeberezo de forma anticipada porque esta campaña durará cuarenta días y tiene otros muchos gastos más de producción, etcétera. Además del disco, los mecenas pueden adquirir otros productos muy chulos y muy originales creados por mí.”

Para Cardelina la música es la gran pasión que le ha acompañado a lo largo de su vida desde muy pequeña. Ya con varios trabajos sacados a la venta cargados de personalidad, con toques llenos de ritmos que entrañan músicas con sabor a otros tiempos, se prepara ahora para dar a conocer su nuevo álbum ‘Flor de Berezo’ en el que ha querido apostar por el castellano. “Me apetecía el cambio. También he abierto las canciones nuevas a otros sonidos propios de estas tierras, sin dejar de lado eso sí, el estilo folk-country que tanto me gusta y con el que me identifico. Por eso vamos a poder escuchar en las nuevas canciones arreglos de laudes y pedal steel, de bandurrias y banjos…, Además, en este disco ha participado muchísima gente. Hay muchos amigos que han volcado su arte en él y han hecho que suene tan bonito como está quedando”, añade, puntualizando que “Berezo es la forma en que llamamos en mi pueblo al brezo.”

Ese es el nombre del disco y también del primer sencillo que se estrena este próximo viernes 29. El videoclip, que también se estrena este mismo día, fue rodado en Duruelo con la participación del grupo de danza tradicional La Rueda que simboliza en él de manera perfecta con sus bailes y vestidos el anhelo de quien desea algo -la protagonista de video- y no puede alcanzarlo. En este caso, la realidad está siendo contraria a ese hilo conductor del videoclip, ya que aquí Rosana Abad sí va a conseguir alcanzar su deseo: que su nuevo disco llegue a las manos de miles de personas.