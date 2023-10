Almazán pide a Planes fondos para la plataforma elevada sobre el puente

Publicado por Nuria Fernández Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Almazán solicitará toda la subvención de la convocatoria plurianual de Planes Provinciales de la Diputación para hacer frente a la obra de la plataforma sobreelevada del puente medieval. La partida que se solicitará a Planes es de 540.000 euros, de los que 515.000 euros se destinan a las obras del puente y 25.000 euros a las obras de redes y pavimentación en el barrio de Covarrubias.

La petición se aprobó en el pasado pleno con los votos a favor del PSOE y la abstención, del PP. La oposición consideró que la obra del puente no es prioritaria y que se podría haber explorado otros recursos para hacer frente a este gasto, según explicó el portavoz, José Antonio de Miguel.

La portavoz socialista, Teresa Ágreda, defendió la urgencia de intervenir en el puente medieval a tenor de los informes técnicos que señalan daños estructurales en la edificación, sobre todo después del temporal de la Filomena.

En este sentido indicó que el equipo de Gobierno considera que es más conveniente ejecutar de una vez el arreglo del puente y no hacerlo por fases para evitar molestias a la población.

La inversión necesaria para el arreglo del puente asciende a casi dos millones de euros. Para este gasto, el Ayuntamiento cuenta con una subvención del Gobierno y también destinará una partida que ha recibido de la Junta de Castilla y León, dentro de la línea de los fondos de cohesión.

La portavoz del equipo de Gobierno explicó que se recurre, en este caso, a la financiación de los Planes Provinciales para cubrir el dinero que necesita para completar la financiación de esta obra.

El portavoz del PP, José Antonio de Miguel, manifestó que «el puente había aguantado como estaba y se podría haber tomado medidas para evitar el paso del tráfico pesado».

Por otra parte, en el pleno ordinario se aprobó, con los votos en contra del PP, el reglamento de honores y distinciones , con el que se actualiza el protocolo de 1963 con el que el Ayuntamiento de Almazán regulaba hasta entonces estas distinciones.

En el apartado de mociones, el equipo de Gobierno no aprobó la urgencia de la moción presentada por los populares contra la tramitación de una posible ley de Amnistía. No sin polémica, ya que el alcalde, Jesús Cedazo, retiró la palabra al portavoz popular, José Antonio de Miguel, que le acusó de incumplir la ley por no convocar la junta de portavoces en la que se debería haber aceptado la moción para su debate en el pleno.