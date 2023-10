Tardelcuende prevé recaudar 1 millón de euros con la resina

Publicado por Verónica Reglero Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Unos 700.000 kilos de resina son los que se prevén recoger durante esta campaña que se va a alargar más de lo normal «debido a la bonanza meteorológica y que concluirá en torno a primeros de noviembre», según las estimaciones del alcalde de Tardelcuende, Ricardo Corredor. Una cifra que supondría un incremento respecto al año pasado cuando se consiguieron 678.000 kilos. Esta producción, traducida en dinero, supondrá un montante en torno al millón de euros.

Este año son 47 los resineros que han participado en la campaña de los que siete formaban parte de un taller de empleo que concluyó a finales de agosto. Los 40 restantes que permanecen en el monte todavía también suponen un ligero aumento frente a los trabajadores del año pasado. En lo que se refiere al número de pinos, no ha variado, «en torno a 200.000 pinos», explica Corredor.

En este momento, destaca el edil, «los resineros están terminando la pica. Luego hay que dejar descansar el pino unos días de cara a poder recoger la remesa o la cosecha. Con la bondad del tiempo este verano la campaña se ha podido alargar, veremos este fin de semana si las previsiones de lluvias se cumplen. Algo que será bueno para los níscalos y, también para la resina ya que con el agua el pino mejora su rendimiento. Este escenario no merma o mejora la calidad de la resina. Saquen la que saquen, la calidad sigue siendo la misma», asegura Corredor.

La producción del monte soriano tiene que viajar fuera. En concreto, el 50% va a una empresa de Segovia, otro 40% a otra factoría también de Segovia y el 10% restante se queda en la provincia, concretamente, en Resinas Naturales de Almazán.

Llegados a este punto, hay que recordar el proyecto que lleva años persiguiendo Tardelcuende y que consiste en contar con su propia destilería para llevar a cabo una primera transformación en colofonía y aguarrás. En este sentido, Corredor avanza que el próximo miércoles 25 de octubre tiene una reunión «con una empresa multinacional que plantea invertir en la localidad en materia forestal y que ha visto con buenos ojos ampliar su propuesta inicial, que ronda los 14 millones de euros, con una destilería cuya inversión estimada es de cuatro millones de euros». Sin embargo, el regidor destaca que «debido a un contrato de confidencialidad que he firmado, no puedo dar ningún dato más acerca de esta iniciativa». El encuentro es a tres bandas ya que también estarán presentes representantes del Ministerio. No hay que olvidar que el Ayuntamiento siempre ha optado por contar con subvenciones públicas de cara a conseguir contar con esta fábrica.

Tal y como indica el regidor, «empezamos a hablar con la multinacional de cara a más de una acción siempre relacionadas con temas forestales. En este punto les introduje el tema de la resina ya que las iniciativas planteadas por la empresa podrían incrementarse con actividades en torno a este sector con la destilería como objetivo claro. Y lo vieron con buenos ojos», aplaude. Las negociaciones llevaban paralizadas varios meses pero ahora se han vuelto a poner en contacto con el regidor de cara a retomarlas. Corredor apunta que llevan «mucho tiempo con este tema y tenemos gran cautela» pero espera que mas pronto que tarde la empresa decida dar un paso al frente.