Aires de Dulzaina resuena ya para los amantes del folklore tradicional

San Esteban de Gormaz celebra este fin de semana la XI edición del Aires de Dulzaina en el que destaca «la confraternización con toda la gente que viene», explicó uno de sus organizadores, Alfonso López, quien aseguró que desde sus inicios esta cita cultural y musical ha logrado «montar una gran familia alrededor del mundo del folklore, es un punto de encuentro», añadió.

Para López esta unión está por encima de la música, ya se ha logrado consolidar y se ha convertido en una fecha de referencia, en el que los músicos marcan en rojo en el calendario y además, aseguró, «el secreto es el alma de San Esteban», en referencia al espíritu de colaboración de la localidad ribereña. Un espíritu que reconoció que «no se va a perder», puesto que la gente joven se está sumando, aunque reconoció que «el folklore no es mayoritario, pero no por eso hay que dejarlo de lado sino que hay que seguir en la lucha y dando guerra», añadió. Uno de los momentos más emotivos fue cuando López tocó, acompañado de otros músicos, y dedicó una canción «a esas personas que desgraciadamente este año no nos pueden acompañar».

En esta edición se han concentrado más de 200 músicos oficiales, pero desde la organización del Aires de Dulzaina afirman que «hay amigos que han venido simplemente al pasacalles», en referencia a músicos de Bilbao, Valladolid o Segovia, que junto con otros dulzaineros no quieren perderse este festival. Esa confraternización es uno de los impulsos para seguir adelante, como explican en la organización, porque lograron revolucionar el mundo de las concentraciones de dulzainas, «porque antes había pero te movías para tocar diez minutos, y hacía falta algo que motivara e incentivar a la gente», explicó Carlos Merino, otro de los organizadores.

Edición mágica

Esta nueva edición es «mágica» como definió López el festival 2023, añadiendo que nunca han pretendido hacer una edición mejor que la anterior, sino que «cada una tiene su idiosincrasia, son diferentes», en un repaso a las distintas formas de interpretar música tradicional, «porque cada provincia y zona tiene su propio folklore y su manera de entenderlo», continuó el organizador, quien reconoció que «una de las cosas más bonitas es cuando un músico, valenciano, por ejemplo, intercambia experiencia con un castellano, consiguiendo ser una familia», reiteró. Merino coincidió con él y recordó que el protagonismo de la dulzaina depende de cada provincia, pero que la belleza está en compartir vivencias, acordes y partituras.

Durante la inauguración, la concejala de Cultura, Belén Tomás, también destacó la importancia del folklore, «que lo hace el pueblo», invitando a participar «de la música y el baile», mientras que el presidente de la Diputación Provincial, Benito Serrano, animó a los visitantes a «disfrutar de San Esteban este fin de semana» para que en posteriores pudieran conocer una provincia «que ni te la imaginas».