El Duero se desborda y Salduero vuelve a sufrir inundaciones

La localidad de Salduero ha amanecido con una estampa que hacía tiempo que no vivía, -concretamente desde el mes de enero-, pero que lamentablemente vuelve a poner en estados de alarma a todos los vecinos de este pueblo de Pinares que no hay año que no vivan una situación parecida en la que su plaza del Ayuntamiento se inunde de forma preocupante.

El río Duero, a su paso por la localidad, se ha desbordado durante la noche de domingo a lunes, por las copiosas precipitaciones y, todavía esta mañana del lunes, se encuentra con un fortísimo caudal que casi tapa los ojos del puente, anegando completamente de agua la plazoleta, sin haber causado daños por el momento en las casas aledañas. A las diez de esta mañana, el caudal ha comenzado a bajar, con lo que parece que lo peor ha pasado.

Esta situación llega en un momento muy distinto a otras ocasiones, ya que normalmente se produce tras el deshielo de las nevadas del invierno. En esta ocasión no ha sido por tal motivo, y sí por la más de una semana de precipitaciones sin tregua en esta zona de Pinares, algo que también se prevé para esta semana que entra, lo que podría agravar la situación en Salduero y en los pueblos aledaños donde también se viven copiosas inundaciones.