«Me quejo de que Cuenca y Teruel hayan tenido un trato preferente frente a Soria»

La polémica entre la Diputación de Soria y el Ministerio de Transición y Reto Demográfico a cuenta del Centro de Coordinación de todos los Centros de Innovación de Reto Demográfico que se ubicará en Ponferrada (León) ha escrito otro capítulo. Serrano lamentó la designación de León frente a Soria, zona cero de la despoblación nacional, mientras que el secretario de Estado, Francisco Boya, le replicó que desarrolle los 1,5 millones de euros en materia de Reto Demográfico para un Centro de Innovación Territorial, al igual que Cuenca y Teruel.

En este sentido, el presidente de la Diputación, Benito Serrano se mostró este martes molesto: «La realidad es que la ministra de Transición y Reto Demográfico, Teresa Ribera, y el secretario para Reto Demográfico, Francisco Boya, han tenido reuniones con la Diputación de Cuenca y con la Diputación de Teruel para abordar cuestiones relativas a la despoblación y al reto demográfico y con Soria no tuvieron ninguna». Excepto, continuó, «una que tuvimos on-line con Boya, que me quejé y me pidió lealtad institucional. Le contesté que toda la que hiciera falta pero bidireccional. Lo que no puede ser es que vaya a unos sitios sí y a otros no». En este sentido, Serrano recordó que «la ministra ha venido tres veces a Soria y el secretario varias veces y nunca han querido mantener una reunión con el presidente de la Diputación de Soria a pesar de haber solicitado varias, siempre sin respuesta».

Serrano recordó que «únicamente hubo una reunión en Madrid con la directora general. Estuvo ausente Boya porque nos dijeron que estaba enfermo. Habíamos quedado con él y nos recibió la directora general. Fue el señor De Gregorio y un técnico a un encuentro que se organizó para las tres diputaciones pero nunca se ha mantenido con Soria una reunión individual como sí se ha tenido con Cuenca y Teruel. Yo me quejaba de eso».

Respecto a la subvención de 1,5 millones, apuntó: «Nosotros firmamos telemáticamente el convenio en septiembre de 2022 y una semana más tarde lo hicieron Cuenca y Teruel. He leído que no hemos justificado nada. Evidentemente. Estamos dentro de todos los plazos. Tenemos una financiación de 1.565.000 euros para cuatro años de los que la Diputación pone 130.000 euros. Estamos al principio. Todo marcha correctamente. Están trabajando en las oficinas y falta de ejecutar alguna obra que estamos licitando. No sé por qué nos dice que no hemos licitado nada. Puede ser que Cuenca y Teruel hayan licitado más ya que tuvieron una atención preferente que Soria no ha tenido. Y la queja de la Diputación es que en ningún momento hemos tenido la oportunidad de dialogar con el Ministerio que lleva el nombre de Reto Demográfico». Tal vez, continuó, «consideran que la provincia de Soria no tiene que estar ya que hace más de cuatro años estamos intentando hacer todos los esfuerzos posibles porque la ministra y su equipo nos reciba y no nos ha recibido».

Y concluyó: «En las declaraciones de interés que trasladamos al Ministerio -que dejamos a la secretaria del secretario de Estado de Reto Demográfico en marzo de 2021- es donde venía la petición de realizar el Centro de Innovación contra la Despoblación en Soria, un centro que anuncian hace escasos días en León y es de lo que me quejaba el pasado lunes tras la Junta de Gobierno. Yo me quejo de que no hayamos participado por más que hayamos pedido reuniones. Y encima algo que presentamos nosotros no solo no se nos hace caso sino que se presenta algo similar en León. Creo que hay que mirar a las instituciones sin colores políticos y es algo que no se ha hecho aquí».