El Ayuntamiento de Navaleno estudia quitar la Suerte de Pinos a 100 vecinos por no residir nueve meses en la localidad, periodo que exige la ordenanza local a los beneficiarios que perciben una cantidad económica anual por un aprovechamiento forestal.

Navaleno tiene una población de unos 780 habitantes censados, de los cuales son alrededor de 400 los que cobran la denominada Suerte de Pinos, un derecho vecinal de los pueblos de la comarca de Pinares poseen desde hace 800 años y que en la actualidad supone una cantidad de dinero anual que puede rondar los 300 euros por persona, como resultado de los ingresos que obtiene el municipio por la venta de la madera de los montes.

La propuesta se presentó y debatió en el pasado pleno y tras ser votada a favor por PP y Ciudadanos y en contra por el PSOE, posteriormente se aplazó la toma de una decisión para analizar detenidamente la situación particular de cada uno de los cien vecinos que forman parte del listado y son los se quedarían sin esta percepción económica el próximo año.

Junta Vecinal de la Madera

«De momento no es oficial y no es una decisión definitiva», tal y como informa el propio alcalde del PP Luis José Lucas Pérez, asegurando contar para tal decisión «con el respaldo de la mayoría de implicados, incluso de la Junta Vecinal de madera».

El motivo para retirar este derecho a cien vecinos no es otro que el de no residir el tiempo que se exige en el municipio. «El problema está en que hay mucha gente que cobra la Suerte de Pinos del pueblo pero que vive en las ciudades.

Y este dinero se ha dado siempre para ayudar a repoblar el pueblo, lo que es contradictorio con las normas básicas de las Suertes de Pinos.

«Tienen que residir nueve meses en el pueblo y de los cien que tenemos en la lista, no habrá ni diez que se acerquen a ese tiempo de residencia en Navaleno», explica el alcalde.

«Entre el centenar de afectados por esta medida que espera aprobar el Ayuntamiento en próximas reuniones están personas empadronadas de todas las edades, «desde jóvenes hasta mayores, hay de todo», puntualiza.

«Pero, hay que señalar, que hemos tenido en cuenta para no sacarlos del padrón a gente joven que está estudiando fuera y a gente mayor que está en residencias en otros pueblos», añade el edil.

Uno de los afectados por esta medida es un joven de la localidad que vive en Soria, pero que pasa todos los fines de semana y festivos en Navaleno. Es un ejemplo de muchos de los jóvenes y no tan jóvenes que se han visto perjudicado por esta medida que se quiere implantar.

«En mi opinión, los que estamos en esa lista no estamos en contra de que al que no cumpla se le quite la Suerte de Pinos. Pero, creemos que hay muchos casos que se deben estudiar, y que hay muchos otros que tampoco cumplen y que no están en la lista».

«Esto puede suponer conflicto y creemos que es mejor que se estudie bien cada situación», señala, pidiendo «que se cree una medida de control objetiva».

Nueve meses

Explica que «las normas de aprovechamientos forestales se han modernizado en muchos de los pueblos de la zona menos en Navaleno, donde pedir que sean 9 meses de residencia al año es a lo mejor algo exagerado».

«Puede haber gente que si en vez de 9 le dices 5 se vuelva al pueblo a vivir. Creo que hay que legislar bien estas normativas y actualizar las bases a nivel de comarca y no de cada pueblo, donde se está a expensas de la persona que gobierne cada cuatro años», explica el navalenense.

Por su parte, el PSOE se mostró contrario a la retirada de la Suerte de estas personas, acusando esta propuesta entre otras cosas, de «grave».

«Una medida que se ha aprobado sin ningún sustento técnico y que acarreará un perjuicio económico importante al Ayuntamiento por el aluvión de recursos que se esperan ante esta decisión».

El portavoz socialista Carlos Herrero ha recalcado que no serán «cómplices de un Gobierno Municipal que sólo piensa en sus intereses, que no ampara, no protege y no va de la mano de sus vecinos».

Además, Herrero denuncia que PP y Ciudadanos hayan presentado «una lista que no ha sido consensuada para privar del derecho de los pinos a este centenar de personas y por ello, tuvo que ser retirada».

Este asunto ha quedado pendiente para próximas reuniones, confesando el alcalde que se volverán a juntar «para valorar y estudiar bien esa lista», explica, apuntando «que se ha hecho lo que se tenía que hacer y que se ha hecho desde la transparencia».

Cabe recordar que el pacto PP-PSOE en Navaleno, que se formalizó al inicio de la legislatura para gobernar la mitad de la legislatura cada uno, quedó roto hace escasas semanas «por diferencias de opiniones y malentendidos», según asegura el alcalde Luis José Lucas Pérez.

El regidor dejó claro que ahora no existe ningún tipo de pacto con Ciudadanos. «lo que les parezca bien lo apoyarán y lo que no pues votarán en contra», concluye el edil.