Diputación aprueba el incremento de varias tasas con el ‘no’ de PSOE

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El pleno celebrado este viernes en la Diputación contó con dos puntos de debate en el orden del día. Por un lado, la modificación de varias ordenanzas fiscales, que salió adelante con los votos a favor de PP y Vox y el voto en contra del PSOE, y, por otro, la fallida declaración institucional con motivo del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres (próximo 25 de noviembre) que tuvo que convertirse en una moción de urgencia al no contar con el apoyo de Vox que, de hecho, se abstuvo en la votación como ya sucedió en el Ayuntamiento de Soria.

En lo que se refiere a la modificación de las ordenanzas fiscales para 2024, el presidente Benito Serrano indicó, por ejemplo, que las de Servicios Sociales «no se habían subido desde 2021» dejando claro, en este punto, «el déficit que suponen las residencias. Un servicio en el que tenemos que mejorar la financiación, evidentemente, sin bajar la calidad». Sin embargo, aseveró: «En algún momento tendremos que parar esta sangría porque va a ser insostenible. Y, para ello, estamos trabajando». En este punto, explicó que «el incremento de 2021 a 2022, para la Diputación ha sido del 11,31% pero proponemos una subida de la tasa del 3,5% que supone recaudar 76.000 euros más frente a los 218.319 euros que hubiéramos ingresado si tuviéramos espíritu recaudador». Otra ordenanza que ha tenido debate ha sido, dentro de Medio Ambiente, la del servicio público de recogida, transporte y entrega a CTR o gestores autorizados de residuos domésticos generados en la provincia. En este caso, aseguró Serrano, «nosotros no somos culpables de que haya un Real Decreto que nos obliga a subir de 7 euros tonelada a 40 euros tonelada métrica. Así que o no generamos residuos o si los generamos, tendremos que asumir esta subida».

Por su parte, la portavoz del grupo socialista, Esther Pérez, razonó el voto negativo de la bancada del PSOE porque «los incrementos en algunos casos superan con creces el IPC» y, por ejemplo, «en el servicio de basuras los incrementos no son razonables con un incremento en algunos casos hasta del 127,78% si nos referimos a los contenedores de papel o de envases». En su opinión, y teniendo en cuenta la situación saneada de las arcas de la Diputación, la institución «podría haber amortiguado esta subida». Es verdad, aseguró, «que sabemos que hay tasas que llevan tiempo sin actualizarse pero la subida debería haber sido más moderada».

En lo que se refiere al problema de las residencias, puntualizó que, a pesar de la insistencia del PSOE por tratar este asunto en comisión, «lo cierto es que se nos ha convocado a una comisión de Servicios Sociales en cuyo orden del día el asunto de las residencias no figura» por lo que dejó en el aire el «trabajo» del equipo de Gobierno en este tema de cara a aliviar el déficit que este servicio supone para la Diputación y recordando que «fue el PSOE el que presentó una moción para instar a la Junta de Castilla y León al apoyo de financiación pero ha pasado una legislatura entera» y el problema sigue encima de la mesa.

En el Servicio de Agricultura y Ganadería fueron tres las ordenanzas modificadas mientras que en el Servicio de Deportes fue una. A ellas hay que sumar una de Recursos Humanos referente a la tasa por derechos de examen. Además, en materia de Medio Ambiente, además de la tasas de basuras también se modifica el servicio de mantenimiento de los equipos de cloración de aguas de consumo humano y el control de calidad del agua en los municipios de la provincia de Soria. Por último, en Urbanismo, sufre una modificación la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio provincial de extinción de incendios y salvamento.

Violencia machista

Durante la junta de portavoces celebrada el pasado jueves previa al pleno de este viernes, tanto PP como PSOE intentaron elevar una declaración institucional con motivo de la celebración, el próximo 25 de noviembre, del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Sin embargo, el acuerdo con el diputado de Vox, Eduardo Álvarez, no fue posible y, finalmente, fue presentada por el PP como una moción de urgencia a cargo de la diputada Laura Prieto que contó con el voto a favor tanto del PP como del PSOE. Prieto aseguró, durante la lectura del texto, que «en la evolución del tiempo los problemas van cambiando y requieren que las políticas se vayan ajustando a las necesidades». Así, «han empezado a formar parte de las noticias realidades sociales que hasta ahora no eran enfrentadas y que requieren nuevas acciones y nuevas políticas que incidan en aspectos como el ámbito educativo así como en el trato y el uso de las redes que, tal vez, hagan prevenir que mujeres que ahora son adolescentes sean víctimas de violencia con el tiempo».

El ambiente se caldeó tras la intervención del diputado de Vox que apuntó que «Vox rechaza profundamente el maltrato a las mujeres dentro de los ámbitos familiares aunque la circunscribimos a un círculo más amplio que es el de la violencia intrafamiliar». Y aseguró: «No se puede crear de un drama como es la violencia, un negocio». En su opinión, «hemos hiperregulado la violencia de género. Tenemos leyes con las cuales si yo a cualquier mujer de aquí o de la calle le suelto un piropo puede sentirse ofendida y puede perfectamente ser susceptible de que me denuncie ante la autoridad judicial y la consecuencia de esto es que, lógicamente las denuncias aumentan». Y añadió: «Hemos hecho inversiones milmillonarias en ministerios, consejerías, ahora en ayuntamientos, declaraciones políticamente correctas... pero no tienen consecuencias prácticas. No somos eficaces. No podemos dar soluciones a problemas multifactoriales tocando solamente temas políticos».

Por su parte, la portavoz del PSOE, Esther Pérez, contestó al diputado de Vox, perpleja, «que me diga que hacemos de una lacra un negocio cuando hablamos de 51 mujeres asesinadas en este año y 1.236 asesinadas desde 2003 y habla usted de gastos milmillonarios... Si todo lo que hagamos es poco. Puede utilizar todo el cambio de léxico que quiera para negar algo que está existiendo y que conoce. Y habla usted con ese desparpajo de que si yo digo un piropo, me denuncia... ¿Qué conductas está reproduciendo? Las conductas del machismo, del patriarcado que nos ha llevado donde estamos. Aquí no valen medias tintas. Las mujeres nos queremos vivas y nos queremos libres. Como para hacer demagogia con este tema. Lamentablemente no hemos podido traer al pleno una Declaración Institucional por la abstención de Vox y ha tenido que ser una moción de urgencia».