Almazán pide un crédito de 1,3 millones de euros para financiar varios proyectos

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Almazán ha sacado a licitación la petición de un crédito a largo plazo instrumentado mediante un contrato de préstamo de 1,3 millones de euros para financiar parte de las inversiones previstas en el presupuesto para el ejercicio 2024. Los interesados pueden presentar ofertas hasta el próximo 20 de noviembre.

Según recoge el documento al que HERALDO DIARIO ha tenido acceso, la duración será de 12 años a contar desde el día de la formalización del contrato, de los cuales 2 años serán de carencia de amortización y 10 de amortización. No se aplicará ningún tipo de comisión (de apertura, de no disponibilidad, de amortización anticipada, o de cualquier otro tipo). Podrá ofertarse por las entidades financieras tipo variable con referencia al euríbor a plazo de 3 meses o tipo fijo, dentro de los límites establecidos.

Son seis los proyectos que se quieren financiar gracias a este crédito entre los que se cuentan actuaciones en el puente medieval (1,8 millones de inversión total de los que el Consistorio aporta 780.000 euros); obras en el depósito de agua (650.000 euros de presupuesto global de los que 135.000 euros corresponden al Ayuntamiento). A ellas hay que añadir la reparación de la Casa Consistorial -PIREP- (1,3 millones de euros de inversión total y 260.000 euros del Consistorio); la restauración de la muralla, adecuación de su entorno y puesta en uso del tramo Puerta Villa-Herreros con un presupuesto de 1,5 millones y una aportación municipal de 405.000 euros. Por último, hay que sumar 150.000 euros para adquisición de inmuebles y actuaciones en materia de abastecimiento domiciliario de agua potable con una inyección económica total de 400.000 euros y una inversión municipal de 100.000 euros. En total, obras que ascienden a 5,8 millones de euros de los que el Consistorio aportará 1.830.000 euros para cuya financiación solicita un crédito de 1,3 millones de euros.

Desde el PP, partido en la oposición, José Antonio de Miguel se revolvió contra la petición de este crédito que se suma «al concedido hace escasas semanas por Caja Rural y que asciende a 1,4 millones para gasto corriente». En su opinión, «lo único que hace el equipo de Gobierno liderado por Jesús Cedazo es engañar a todo el mundo». A ello, asegura, hay que sumar que en el último pleno «aprobaron una subida considerable de impuestos, el IBI, la tasa del agua... A pesar de que presumían de que había bajado la deuda lo único que hacían era amortizar». Y todo ello, teniendo en cuenta que «les tocaron dos años de pandemia y solo en fiestas y ferias tuvieron un ‘ahorro’ de 500.000 euros». De Miguel recuerda que Cedazo «presumía en la campaña electoral del remanente líquido de tesorería cuando se ha visto que no tenían un céntimo. Han comprometido gasto por mucho más de lo que tenían. Con este crédito nuevo que solicitan y el que les ha concedido Caja Rural hace un mes nos vamos a 2.700.000 de euros de deuda a mayores». Para el representante del PP la fórmula de gestión del PSOE es clara: «Despilfarrar y gastar sin control. Es una gestión nefasta». Y continuó: «Han aprobado un incremento de gasto en materia de personal y subidas salariales como si no hubiera un mañana. Se han gastado 50.000 euros en el concierto de Manuel Carmona y cerca de 40.000 euros en la orquesta Panorama, han puesto una dedicación exclusiva de 40.000 euros a la primera teniente de alcalde además de los 48.000 euros del alcalde y tenemos que pedir créditos. Y así suma y sigue. Innumerables partidas de gasto que no se deben ejecutar cuando la cosa no es boyante. Si tuviéramos molinos, pues vale pero las arcas de Almazán no son boyantes. Tiene pinta que nos vamos a ir a una deuda histórica en esta legislatura. Ésta es la gestión del PSOE en la que lo que ,más me molesta es el continuo engaño a todos».