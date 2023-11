La ampliación de la estación de esquí de Soria encalla por la cesión del terreno

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La ampliación del punto de nieve de Santa Inés (Soria) encalla. La cesión de los terrenos para acometer las obras abre un nuevo frente entre la Mancomunidad de los 150 Pueblos-Ayuntamiento de Soria, propietarios de los mismos, y la Diputación Provincial, promotora de este proyecto.

Los propietarios de los terrenos establecen como condición para esta cesión que la Diputación se haga cargo de la gestión de toda la infraestructura, a lo que el presidente, Benito Serrano, se negó ayer y advirtió que un retraso a la hora de contar con la disponibilidad de los terrenos puede comprometer la inversión que se se va a realizar con fondos del Plan Soria.

La Junta de Gobierno de la Diputación acordó ayer contestar a la Mancomunidad y al Ayuntamiento a las condiciones que estableció para la cesión de los terrenos en Santa Inés para las obras que fueron acordadas en una comisión celebrada en el mes de octubre.

Los propietarios de los terrenos plantean a la Diputación que se haga cargo de la gestión del punto de nieve de Santa Inés «dado el carácter provincial y la complejidad técnica de la misma».

Además, se anuncia que la obra no podrá iniciarse hasta que no se cuente con el permiso de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD).

En cuanto a este último punto, Serrano aclaró que la obra no requiere el permiso de la Confederación, «únicamente se necesita el visto bueno de la concesión para la captación y las balsas», puntualizó, a la vez que indicó que mientras llega este permiso se puede iniciar la obra en otras actuaciones contempladas en el proyecto.

El presidente fue rotundo en cuanto a que la Diputación gestione en solitario el punto de nieve de Santa Inés, algo que la Institución rechaza, aunque Serrano sí realizó algunas consideraciones que el equipo de Gobierno estaría dispuesto a estudiar.

Concesión

La primera de ellas contempla la posibilidad de asumir el mantenimiento de las nuevas instalaciones que se van a implantar con las obras de ampliación hasta que concluya el contrato al actual adjudicatario (dos años), «con el objetivo de no crear un desequilibrio en la concesión», puntualizó Serrano, que añadió que ante una nueva licitación de la explotación de las instalaciones de nieve sería conveniente modificar el futuro contrato.

«En este caso», agregó, «la Diputación estaría dispuesta a realizar una aportación económica, junto a las otras administraciones involucradas, si se acredita que su explotación es inviable y se justifique con un estudio técnico».

La Diputación trasladará estas consideraciones a la Mancomunidad de los 150 Pueblos y al Ayuntamiento de Soria a la espera de contar con la cesión de los terrenos.

Un trámite que se demora y, a juicio de Serrano, esta situación compromete los fondos del Plan Soria Conectada y Saludable 2012-2027, con los que se pretende costear este proyecto, en el que se contempla una inversión de 1,2 millones de euros, «que nos digan si quieren o no el dinero», dijo.

Serrano mostró asombro con las condiciones que se plantean para la cesión de los terrenos del punto de nieve de Santa Inés porque se han mantenido reuniones previas con todas las partes, a la que acudió una empresa especializada, y entonces nadie planteó estas cuestiones.

Manifestó su deseo que nadie ponga palos a las ruedas para este proyecto y a reglón seguido expresó su sorpresa de la asistencia y la intervención de Luis Rey, teniente alcalde del Ayuntamiento de Soria y expresidente de la Diputación, en la Comisión Mixta de Mancomunidad y Ayuntamiento en la que se acordó la cesión con condicionantes.

Serrano rechazó las valoraciones que realizó Rey en la citada comisión, en la que dijo, que el proyecto «era una chapuza», en palabras del presidente que recordó que el PSOE quiere para Urbión un proyecto de mayor envergadura.

Proyecto

El proyecto, promovido por la Diputación y financiado a través del Plan Soria plantea dotar al Punto de nieve de un sistema de innivación artificial a lo largo de los 630 metros de pistas existentes.

Para ello, se instalarán11 innivadores (siete cañones y tres lanzas) a lo largo de la margen norte de la pista actual y una balsa de almacenamiento de agua a construir al suroeste del edificio existente, para lo que deberá requerirse la ampliación de la concesión de aguas subterráneas existente de la Confederación Hidrográfica del Duero.

Además, el proyecto diseña la instalación de una cinta transportadora cubierta de 90 metros de longitud con estructura de acero y estructura de PVC directamente sobre el suelo, que sustituirá el actual remonte en la pista de aprendizaje, ya obsoleto, situado al margen oeste de la carretera autonómica.

Por último, para el suministro eléctrico, puesto que no existe en la actualidad acometida eléctrica a la estación, se prevé la instalación de paneles solares en la cubierta de la cafetería.

El proyecto cuenta con el visto bueno de un estudio ambiental simplificado, dado que las actuaciones que se van a llevar a cabo son de escasa envergadura.

Serrano recordó que una proyecto «faraónico como el que pretende llevar a cabo el PSOE» requeriría un estudio ambiental ordinario «y entonces estaríamos hablando de otros plazos», concluyó.