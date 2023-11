«En la gente de mi generación hay rabia y tristeza a la vez, pereza y mucha desesperanza»

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Verificado por Creado: Actualizado:

P. Cuénteme, ¿qué le ha traído hasta aquí en este momento?

R. Lo que me ha traído aquí, obviamente, son mis padres y lo que viene siendo vivir en Soria y construirme como artista y como persona que se esfuerza y trabaja por lo que quiere. Ello me ha traído a un punto que ha sido buscar, informarme, investigar, practicar. Seguir siempre para delante y levantarme siempre que me caigo.

P. Su curriculum como artista pluridisciplinar es largo. ¿Qué es ser artista en su caso y cómo se vive de ello?

R. Para mí ser artista es expresar aquello que ocurre en mi vida o veo en el mundo a través de herramientas artísticas. Observar el mundo de otra manera, investigar desde la creación artística y distintas prácticas como pueden ser la danza, la música, la pintura o cualquier otra herramienta creativa. ¿Cómo se vive de ello? Desgraciadamente todavía no vivo del arte. Creo que es un trabajo bastante lento y constante; también de estar en el momento adecuado y en el tiempo y lugar adecuados. Pero espero conseguirlo en algún momento. Realmente es trabajar mucho, no solo crear en un momento y el resultado. Es pensar y estar en cualquier momento imaginando y conectando cosas que nos pasan. Es algo del día a día y en cualquier momento.

P. De nuevo premiada en el Festival de Cortos de Soria.

R. Sí. La verdad es que me alegro mucho porque hablando con el jurado y compañeros artísticos dijeron que había habido mucha evolución en mi práctica artística. Hace dos años también me presenté, era la primera vez y comencé a investigar con el formato cortometraje. Siempre había hecho videoarte, cosas experimentales, sobre todo dentro de la carrera de Bellas Artes. Luego lo trabajé más desde mí, desde lo que tengo dentro, desde mi introspectiva social y personal y esa evolución se ha visto. Estoy muy contenta de haber podido conseguir este premio, sobre todo de esa evolución y de el jurado la valore y las personas asistentes.

P. ¿Qué responde cuando le preguntan por su profesión?

R. Digo que soy artista. Y eso se ve en todo lo que hago y en que no paro. Estoy en una cosa y en otra y siempre buscando más.

P. Me reconocerá que Soria quizá no sea el paraíso de las oportunidades para esta profesión de artista pluridisciplinar.

R. No lo es, aunque la verdad es que hay más de lo que conocemos, sobre todo para jóvenes. Pero hay gente que no sabe dónde buscar, realmente en Soria hay bastante cosas. Lo que ocurre es que es difícil a lo mejor enterarse o entrar, o difícil a nivel laboral poder dedicarte a ello. Hay teatro, música, conciertos, talleres, muchos artistas en Soria de distintas edades y mucho arte. Pero a la hora de trabajar en ello lo veo más complicado y es un esfuerzo bastante grande el que hay que hacer.

P. Su TFM (Trabajo Fin de Máster) tiene un título que no parece de este mundo: 'Desde la escucha interna al diálogo con lo externo'. ¿Qué prioriza?

R. Para mí es importante, en este mundo en el que vivimos con otras personas, relacionarnos. Y es importante que, a la hora de relacionarnos con el externo, sepamos escucharnos. En pre-pandemia ya estaba trabajando en ello y he continuado, también en el fin de grado. Ahora estoy trabajando mucho en cómo relacionarnos con lo externo. Al final, la vida es saber escucharnos para relacionarnos, poner límites, ver qué necesitamos, qué priorizamos... Me parece fundamental ese diálogo. (¿Qué prioriza, por favor?). Creo que todo está conectado. Para mí lo primordial ahora mismo es escucharme para poder hacer lo demás. Primero escucharme para poder relacionarme, saber qué quiero para poder crear. Igual otra persona está en otro punto; yo personalmente estoy en éste más de escucharme.

P. Siento decirle que ni la escucha interna, ni el diálogo externo están hoy de moda.

R. Creo que poco a poco se va poniendo atención en escucharnos un poco, en visibilizar cosas de salud mental, de descansar, de parar. Porque obviamente no paramos, no nos escuchamos, no sabemos cómo relacionarnos con los demás, cómo empatizar, como gestionar las emociones y todo eso es un trabajo muy importante. Habría que poner el foco ahí para poder vivir, no sobrevivir.

P. El mundo que nos rodea también crea. ¿Cómo es la intensidad creadora de este momento? Hablo de hoy, 15 de noviembre, comienzo de la investidura de Pedro Sánchez.

R. No lo sé, la verdad. Según el ritmo que lleva, el mundo no para de crear. Sinceramente no estoy muy metida en noticias políticas porque si no me pongo mala.

P. ¿Qué quiere conquistar su generación posmilenial y por qué?

R Por lo que hablo con mis amigas, lo que queremos es que se nos escuche desde un punto que no sea trabajar por trabajar, sino poder parar. Cuando hablo con muchas amigas, la sensación es quiero poder hacer lo que me gusta y poder hacerlo tranquila, sin prisas, sabiendo escucharme, sabiendo lo que quiero. Y no el hacer porque esto es así, la vida es así y hay que hacer esto y luego lo otro. Poder sentirnos bien, tener un poco de paz y calma mental y emocional.

P. Va camino del cuarto de siglo. ¿Qué arte, plástica o no, se parece a su momento vital?

R. Es justo el 25 aniversario de los cortos. Ahora mismo me estoy relacionando más con el formato cinematográfico de cortometraje, videoarte. Estoy más conectada a ello, al formato documental, experimental de cortometraje, pero he tenido actos de performance, de acción.

P. ¿Qué busca, cuénteme?

R. Antes pensaba que el bienestar. Luego vi que el equilibrio entre la polaridad y estoy un poco ahí. Pero sobre todo el aprender a saber poner mis límites y cumplir con mis necesidades escuchándome a mí misma.

P. ¿Qué hay que rescatar con urgencia?

R. Lo primero que me viene es el amor propio. El no perderse por amar a otros, o complacer a otros o ayudar a otros.

P. ¿Del mundo que le rodea qué es lo que más le duele?

R. Las desigualdades, cómo trata la gente a los demás, tanto seres vivos, pueden ser humanos, animales, como naturaleza en general. Fui un tiempo vegana, he estado trabajando mucho en el feminismo, amigos queer, interseccionalidad, apoyo, valores... Siento que todo está fatal. Hay guerras, masacres a la naturaleza... No puedo. (¿Qué aporta usted a estas causas?). Para empezar mi trabajo. Suelo tratar temas -con videoarte, sobre todo- de esos juicios externos e internos (que es lo que he trabajado en cortometrajes) que realizamos sobre la vida de los demás, sobre su físico... criticándolos por ser quienes son, en vez de darles libertad de una manera que no aporta. Más bien que destroza a los demás. También leyendo, informándome, hablando con personas de diferentes etnias, culturas, sexualidades, intentando educar en lo mínimo que podamos para poner otro punto de vista en las conversaciones con los demás, en mi creación artística. Intentar poner mi pequeño grano de arena con ello.

P. ¿Cuál es a su juicio el motor que mueve a la gente de su generación, los nacidos en torno a 2000?

R. (Silencio). Puede ser que un poco la rabia. Creo que en la gente de mi generación hay un poco de rabia y tristeza a la vez. Pienso que la rabia en sí puede ayudar a movilizar en general. No estoy segura, pero sí, en cuanto a emoción la rabia es algo que puede ayudar a movilizar, porque siento que hay también mucha pereza y mucha desesperanza en la gente de mi generación. Como el no futuro de los punk. A lo mejor esa rabia puede hacer que saltes de la cama y hagas algo. O que vayas y grites lo que realmente quieres.

P. Buenos y malos; tontos y listos; izquierda y derecha; blanco y negro. Siempre dividimos el mundo en dos. ¿Qué división es la suya?

R. Trabajo mucho con la luz y la oscuridad. Dentro de la dualidad y la polaridad, ahora trabajo con esa luz y oscuridad. Creo que es importante. Hablo un poco ir a lo oculto, a lo oscuro, a lo que vemos como lo negativo porque igual no es tan negativo aunque pueda ser desagradable. O incluso puede ser negativo, pero que con eso se pueda construir algo para llegar a esa luz y poder ver un equilibrio. Al final esa dualidad existe y esos campos de grises se nos olvida verlos. He trabajado mucho con la fotografía y la luz es fundamental. Luz y oscuridad. A lo mejor vemos como algo negativo la rabia, el odio, emociones o pensamientos que existen y que ocurren, cosas inconscientes que sabemos tener que manejar y están ahí. Hay que saber gestionarlas para que no se vaya todo a lo oscuro. Y construir desde ahí, no destruir.

P. Dígame un enigma.

R. Cómo encontrar el equilibrio. Es algo que he trabajado mucho, a nivel personal y con mi obra. A veces todo se junta, no tienes el control de muchas cosas y siento que es muy complicado.

P. Usted que hizo un corto, bailó, hizo música y fotografió lo bello, ¿qué hará mañana?

R. Cuidaré de mi gata. Algo muy importante para mí son los animales. Rescatamos una gata de la calle y ahora es una responsabilidad importante. Con Heroína Punk, mi proyecto, conseguí dinero para poder esterilizarla. Para mí ayudar a los animales es algo fundamental, cuidarles, estar ahí y darles la atención la atención que puedan necesitar. De momento es eso y, seguramente, seguir creando. Y también descansando, que lo necesitamos.

P. Le iba a preguntar ahora. ¿Por qué Heroína Punk y no medieval o numantina?

R. Al hilo de lo que te he comentado antes, ese Punk es esa parte de rabia, de rebeldía, de buscarse a uno mismo. Muchas veces visualizamos el punk como algo sucio, algo que es romperlo todo porque sí, y hay muchas vertientes en el punk que te hacen luchar. Luchar como esa Heroína de la que hablamos, para salvarse a sí misma, salvar a los demás. Al final ha llegado a un punto que a veces pienso que soy anti Heroína Punk: lo siento, pero no puedo salvar a todos, ni intentarlo porque primero tengo que estar yo. Heroína Punk venía de esa lucha por construir algo mejor, a mí misma y poder aportar a los demás mi visión de las cosas y de otras personas que quieran participar en el proyecto.

P. ¿Qué tiene pensado hacer cuando llegue a adulta?

R. Cuando llegue a adulta espero estar tranquila, en una casa con jardín, con animales y en paz. Eso es lo que me gustaría hacer. Entremedias tengo proyectos como Heroína Punk, que es algo virtual, pero en físico. Me gustaría que hubiese un espacio físico en Soria donde todos esos artistas -que parece que no existen, pero existen- pudieran reunirse, crear redes, vínculos y apoyos. Quizá cuando sea más mayor esté eso. Me gustaría que hubiera oportunidades también aquí. Pero muy, muy mayor, me gustaría estar tranquila y tener mi casa. Es un sueño que muchos de nuestra generación tenemos, una casita con nuestros animales y gente querida.

P. Le deseo suerte.