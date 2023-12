Sarnago se apunta al concurso de Fairy para conseguir financiar su ‘coliving’

Publicado por Verónica Reglero Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Sarnago ha seguido la estela marcada por Valdelagua del Cerro y se ha inscrito en el concurso ‘Fairy celebra tu pueblo’ con el objetivo de conseguir recaudar dinero para financiar el espacio ‘coliving’ que proyecta en esta localidad. Un espacio que, según indican en la descripción del concurso, «una vez terminado queremos ofrecerlo a teletrabajadores, empresas que quieran traer a grupos de sus trabajadores durante el tiempo que ellos decidan para convivir y trabajar, nómadas digitales, estudiantes...». En estos momentos, aseguran, «para la sede del coworking tenemos una línea de 4G que va bastante bien. Creemos que la sociedad ha cambiado mucho en los últimos años y la población pendular entre ciudad y pueblos es y será muy importante. Ofrecemos la posibilidad de trabajar a más de 1.250 metros de altitud con todas las comodidades del siglo XXI en unos parajes anclados en el tiempo y en pleno contacto con la naturaleza».

La finalidad del concurso ‘Fairy Celebra tu Pueblo’ es ayudar a los pueblos con menos de 5.000 habitantes a mejorar la calidad de vida de sus habitantes y el desarrollo del pueblo. El premio, 10.000 euros para cada uno de los tres primeros clasificados que deberán invertirse en el proyecto presentado. Además, en el pueblo ganador, que será el que más votos haya conseguido, Fairy organizará una gran celebración con paella.

Este concurso es otra de las iniciativas lanzadas por la Asociación de Amigos de Sarnago en su afán por conseguir financiación para que el centro ‘coliving’ sea una realidad una vez que la subasta benéfica on-line que realizaron a final de noviembre no diera los frutos esperados con la consecución de 580 euros. Así, apuntan desde la asociación: «Acabada la subasta benéfica de obras de arte donadas, y a la espera de organizar dentro de unos meses otra subasta, tenemos en la tienda de nuestra web las obras que no pudieron venderse, así como otras que no entraron en subasta por falta de tiempo y que continuamos recibiendo».

En cuanto al concurso, para apoyar la iniciativa presentada por Sarnago hay que votar a través de la web www.FairyEnTuPueblo.com hasta el 29 de febrero del 2024. Es importante saber que, según las bases del concurso, un usuario podrá votar una vez al día, siendo este limitado por email/IP/día durante todos los días del periodo de promoción.

A partir del mes de marzo de 2024, ya finalizado el proceso de votación, los tres pueblos más votados serán los ganadores del concurso. Los premios serán anunciados a través de redes sociales y comunicación de prensa.

De momento, el concurso cuenta con 48 pueblos participantes siendo Sarnago y Valdelagua, que lo hizo el primero a principios de noviembre, los únicos representantes de la provincia de Soria. En cabeza se encuentran Cañamero (Cáceres) con 39.796 votos seguido de Tórtoles De Esgueva (Burgos) con 35.172 votos y Caleruega (Burgos) con 33.109 votos. Precisamente en cuarto lugar se sitúa Valdelagua del Cerro con 28.393 votos mientras que Sarnago cuenta con 374 votos.