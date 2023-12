PP y Vox se oponen a construir las variantes de Covaleda y Duruelo

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Las variantes de Covaleda y Duruelo de la Sierra seguirán sin visos de hacerse realidad tras el 'no' de PP y Vox en las Cortes. Soria Ya defendió este jueves dos iniciativas en sendas comisiones de las Cortes de Castilla y León. Por un lado, Vanessa García, procuradora por Soria, ha defendido en la comisión de Movilidad una proposición no de ley en la que instaba a la Junta a construir las variantes de población pendientes en las localidades de Covaleda y Duruelo de la Sierra, y evitar así que la carretera autonómica CL-117 atraviese estos dos pueblos de la comarca de Pinares. Ambas infraestructuras ya aparecían recogidas en el Plan Regional de Carreteras 2008-2020, pero desde la publicación de este plan no se ha ejecutado ninguna obra. Estas dos variantes se suman a otras siete aún pendientes en diferentes puntos de la provincia de Soria.

Por otro lado, Juan Antonio Palomar ha sido el encargado de defender una proposición no de ley con la que se quería instar a la Junta a completar las ayudas a agricultores y ganaderos sorianos por la sequía sufrida en el último año y que ha ocasionado grandes pérdidas a un sector "clave para la provincia de Soria". Soria Ya considera que tanto el Gobierno de España, al no declarar a la provincia como zona de afección alta por la sequía, al igual que territorios limítrofes, como la Junta al no cumplir donde el Estado no llega, perjudican seriamente a cientos de profesionales y familias que aguantan en el medio rural.

Ninguna de las dos propuestas de los sorianistas ha salido adelante al ser rechazadas por los grupos parlamentarios mayoritarios de las Cortes, el bipartito PP y Vox.

“PP y Vox siguen con su 'no a todo' que lo único que hace es perjudicar a los sorianos. Una postura cínica porque las variantes de población son un compromiso del PP desde hace 15 años que se niegan a cumplir. Y a Vox se le llena la boca con el mundo rural, pero es incapaz de ayudar a sus profesionales, a miles de familias, cuando se lo piden. Dicen que pedimos privilegios cuando nos limitamos a pedir justicia”, señalan desde Soria Ya, que añaden, “seguiremos insistiendo en la necesidad de acondicionar y modernizar la Red de Carreteras Regionales de Castilla y León en la provincia y en que es necesario ayudar a un sector vital para la provincia como es el primario, el que nos alimenta cada día”.

Al rechazo a estas dos propuestas del movimiento ciudadano en las Cortes por parte de PP y Vox, se suma a la proposición no de ley rechazada por el bipartito el pasado lunes en la comisión de Economía y Hacienda, donde Soria Ya pidió un estudio para la instalación de placas fotovoltaicas en centros educativos de la Comunidad para el autoconsumo y abastecimiento a los hogares en un radio de 1.000 metros, con prioridad a familias más desfavorecidas.

Para Soria Ya el único motivo que tienen PP y Vox para tumbar todas las iniciativas que llevan a las Cortes es “porque son de Soria Ya. Y Yolanda de Gregorio lo dejó claro el pasado lunes en la comisión de Presidencia, donde volvió a hablar de la construcción de una residencia para deportistas en el CAEP de Soria, una iniciativa que llevamos nosotros unos días antes a comisión y que PP y Vox rechazaron”, afirman desde Soria Ya.

Este viernes será el turno de la margen derecha del río Duero a su paso por Soria. Será la procuradora Vanessa García la defensora de una proposición no de ley “que busca solventar una carencia que afecta de forma directa a un bien de interés cultural y natural como es la orilla izquierda del Duero”. A ojos de Soria Ya es necesario que la orilla derecha también sea declarada BIC. “No tiene sentido que sólo una de las márgenes disponga de protección, la izquierda, mientras la derecha, que atesora exactamente la misma riqueza natural y paisajística, la misma biodiversidad y guarda patrimonio tan importante como la muralla de Soria, el puente de piedra, los cerros de El Mirón y el Castillo, no esté protegida. Lo que le ocurre a una orilla irremediablemente afecta a la otra, no son entes individuales estancos, un río es un todo. El Duero es, además, la ribera sacra de la poesía española, por lo que esta declaración está más que justificada”, señalan desde Soria Ya.

Los sorianistas esperan que a la cuarta vaya la vencida y que esta propuesta salga adelante con el mayor apoyo posible. “Sabíamos que no iba a ser fácil estar en las Cortes porque no somos bienvenidos, pero somos tercos y no nos van a parar”.