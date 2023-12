El PSOE de San Esteban se muestra molesto por «la pérdida de recursos propios de este Ayuntamiento»

Publicado por Ana Hernando

Soria

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz, María Luisa Aguilera, ha explicado que su grupo no apoyó la modificación presupuestaria presentada por el actual equipo de Gobierno en el pasado pleno porque incluía una serie de gastos «que tendrán que pagar los sanestebeños», en referencia a obras que no se incluyeron en Planes Provinciales y la nueva redacción del proyecto de reubicación del Parque del Románico.

En la edición de este lunes del periódico figuraba, de manera errónea, que el Consistorio había aprobado una modificación presupuestaria superior a dos millones de euros, cuando lo que debería haber figurado era que existe la obligatoriedad de mantener una contabilidad independiente para las actuaciones del Plan de Sostenibilidad Turística, y que por tanto la partida de 1.787.147,82 euros a la que hacía referencia la noticia de ayer no se trata de una modificación presupuestaria, sino de una contabilidad separada del presupuesto municipal.

La que fuera alcaldesa de la localidad ribereña y ahora cabeza de la oposición explicó que no se trata de una nueva inyección de dos millones de euros, sino un cambio en el sistema de registro de dichos gastos conforme a las directrices que marca Europa.

Por tanto la modificación presupuestaria que se presentó en el Ayuntamiento se reducía hasta 306.000 euros y la falta de apoyo por parte de la bancada socialista a esta modificación se basa en tres partidas: una de 29.000 euros para la nueva redacción del proyecto de reubicación del Parque del Románico, y dos partidas que suman 190.000 euros para dos anualidades de una obra de Sustitución de Redes y Pavimentación, que no fue presentada a Planes Provinciales de la Diputación Provincial. El resto del gasto que se planteó con esta modificación sí habría contado, según confirmó Aguilera, con el apoyo de su grupo, ya que se trata de los gastos habituales que se incrementan a finales de año en todo presupuesto, pero lo referente al Parque y a la obra de redes y pavimentación no cuentan con el apoyo del PSOE porque ese «dinero lo tendremos que pagar los sanestebeños, con aportación propia», en referencia a la ausencia de subvención.

La socialista explica que el nuevo equipo de Gobierno ha decidido que el Centro del Románico vuelva a las instalaciones del que fuera el Parque del Románico, hoy convertido en Espacio Duero, lo que supone «que San Esteban ha perdido todo lo que se había conseguido y ya estaba redactado», aseguró Aguilera. Según la ex alcaldesa el Consistorio ya había abonado la factura de 29.000 euros a la empresa de arquitectura por la redacción del proyecto y ahora, no solo hay que sufragar una nueva redacción, sino que además, puesto que no se ajusta a lo marcado en el Plan de Sostenibilidad Turística inicial, «hay que devolver ese dinero», afirmó. «Estamos perdiendo recursos propios de este Ayuntamiento», lamentó la portavoz del PSOE, y explicó que «ahora lo tendremos que pagar con recursos propios y todos sabemos que no tenemos recursos ilimitados y las ayudas y subvenciones son las que nos ayudan a ejecutar estas obras en tiempo y forma».

Precisamente el rechazo viene motivado también por la que consideran es la pérdida de otra subvención, en este caso de Planes Provinciales de la Diputación, que al no incluirse esta obra de sustitución de redes y pavimentación de 190.000 euros en dos anualidades, implica que también se tiene que sufragar con fondos propios.

«Estas dos partidas no llaman mucho la atención», insistió Aguilera, «porque es perder, no es invertir, estamos perdiendo financiación», lamentó, advirtiendo también del temor a si no se llega a 31 de diciembre de 2024 con el plan ejecutado «habrá que devolverlo y entonces tendremos un problema bastante importante», precisó.