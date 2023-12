El Burgo aprueba una subida del 6,1% de la tasa de agua para el próximo año

Publicado por Ana Hernando Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma (Soria) aprobó en la sesión plenaria de ayer una modificación de la ordenanza de la tasa de abastecimiento de agua potable y de la ordenanza reguladora de la tasa por prestación del tratamiento y depuración de aguas residuales que supone un incremento del 6,17% y que, según explicó el alcalde burgense, Antonio Pardo, viene motivado por un doble motivo.

Por un lado el incremento habitual anual en función del IPC que este año se sitúa en el 1,9% y a eso hay que sumar «el prorrateo del incremento del nuevo servicio que es del 4,27%», explicó.

Este punto no contó con el apoyo del grupo socialista, que se abstuvo en la votación, porque desde el equipo de Gobierno «no se no se nos ha acreditado ni justificado» que los 27.517 euros que propone la memoria de la empresa adjudicataria sean correctos y porque, además, desde el PSOE se apuesta porque el servicio lo preste directamente el Ayuntamiento y no se concesione.

El portavoz del PP, Luis Cuesta le detalló que los gastos «no son un capricho y que son de obligado cumplimiento por el Ministerio», haciendo referencia a que está dirigido por el PSOE .

Se tienen que acometer nuevas analíticas que superan los 22.000 euros, a los que hay que sumar análisis de control y nuevos parámetros, así como planes sanitarios del agua que suponen 1.500 euros y los 3.600 euros destinados a comunicación de los datos.

En este punto también se abrió debate sobre la caducidad del contrato con la empresa adjudicataria, que contó con una votación para realizar una prórroga del mismo, echando en cara Cuesta que se tenía que haber sacado cuando el PSOE dirigía dicha comisión, a la vez que aseguró que se sacaría a licitación en 2024.

Precisamente en el punto anterior del pleno se aprobó, en este caso por unanimidad, la modificación del contrato de concesión administrativa de la gestión integral del servicio municipal de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y depuración de aguas residuales del municipio de El Burgo de Osma, después de que la nueva legislación obligue a prestar servicios de obligado cumplimiento desde el Ministerio de Sanidad, que encarece los trabajos que tiene que acometer la empresa y no figuraban en contrato.

Ante este aspecto desde el PSOE se entendió que era algo que no estaba previsto y por tanto cambió su sentido del voto con respecto a la comisión para aprobar, junto a los concejales del equipo de Gobierno, esta modificación.

En la misma sesión plenaria se aprobaron otras ordenanzas sobre vados, suelo y uso de la vía pública, una de ellas relativa a la zona de La Serna que no contaba con regulación y en todas con el objetivo de adecuar las ordenanzas a todo el municipio, para que todos los vecinos cuenten con la misma legislación, independientemente del núcleo o barrio al que pertenezcan.