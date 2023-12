Se derrumba parte del tejado del colegio de Covaleda, que suspende las clases

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El colegio Manuela Peña de la localidad de Covaleda ha sufrido el derrumbe de parte de su tejado, viéndose la dirección del centro obligada a suspender todas las clases de la jornada de este viernes, anunciando a padres y madres esta decisión justo momentos antes del comienzo de la jornada escolar de este último día lectivo, antes de las vacaciones de Navidad.

Un llamativo boquete, de varios metros de anchura, se abrió durante la noche del miércoles al jueves en una zona de la techumbre, concretamente en el lado derecho del tejado del edificio, observándose con la puerta principal del centro escolar de frente. El derrumbe se produjo sin causar daños personales, al no suceder este hecho en horario lectivo y, además, al caer esta parte del tejado sobre el suelo del desván del centro y no sobre ninguna aula. Ante este hecho, la dirección del centro no estimó prudente abrir las puertas el viernes dando así vacaciones anticipadas.

Los expertos señalan que no es habitual que se produzca un suceso así, al tratarse de un tejado construido con los llamados tabiques de palomero, es decir, de ladrillo con huecos. El alcalde, José Llorente, ha explicado que aunque el peligro “es mínimo”, se ha decidido cerrar el colegio por “medidas de precaución”. Ha manifestado, además, que lo sucedido se ha producido porque un tabique ha cedido: “hay un forjado de hormigón y encima van los tabiquillos de palomero, que es lo que ha cedido provocando un agujero en el tejado, algo que no supone un riesgo de que pueda afectar al interior de la escuela”.

Ha informado José Llorente que el siguiente paso que se va a dar por parte del Consistorio es hacer una valoración de los daños y arreglarlo lo antes posible. “Ahora es la arquitecta la que tiene que hacer una valoración. Nosotros ya hemos dado parte a la aseguradora e inmediatamente vamos a proceder a contratar una empresa que comience lo antes posible con los arreglos del tejado, para que a la vuelta de las vacaciones las clases se puedan reiniciar con normalidad”.

Polideportivo municipal

Otro tejado de otro edificio público que ha sufrido desperfectos es el del polideportivo municipal, que durante una granizada de estos últimos meses sufrió fuertes destrozos. La empresa contratada por el Consistorio se encuentra ya trabajando en su reforma y se espera que en cuestión de días el polideportivo esté completamente reformado y habilitado para su uso. “Han quitado ya la parte inferior de las placas y esta semana comienzan a implantar todo el sistema de seguridad para instalar las chapas del tejado”, concluye el alcalde de Covaleda.