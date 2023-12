Luis Cabrerizo, pelotari: «Es muy bonito ver que se valoran los logros que estamos consiguiendo»

Publicado por Raquel Fernández

El pelotari del club Urbión, recién condecorado por la prensa deportiva soriana, valora este año de «muy bueno» y asegura que seguirá en los frontones mientras siga pasándolo bien y las lesiones le respeten. Un año para enmarcar es el que ha tenido el club de pelota Urbión, demostrando que pueden conseguirse grandes logros desde el mundo rural y de forma modesta. Por todo ello, este club ha recibido de mano de la asociación soriana de la prensa deportiva un reconocimiento por el camino recorrido hasta el momento y, sobre todo, por haber conseguido en sólo un año numerosos títulos: campeón de España, de la Copa de Rey y de Europa; a lo que se le suman los logros personales de Luis Cabrerizo siendo campeón de España y subcampeón de Europa.

Unos grandes resultados que se han conseguido al abrigo de una ilusión que nació hace trece años en las localidades de Duruelo de la Sierra y Covaleda, donde tres jóvenes pelotaris –los hermanos Cabrerizo, Luis y Emilio, y José Luis Molina- decidieron formar un buen elenco de pelotaris para luchar por títulos nacionales y también apostaron por crear una escuela para hacer cantera y transmitir su pasión por la pelota a niños y niñas de la zona. Ahora, más de una década después, este club ha demostrado ser uno de los mejores de España y estar, además, haciendo una labor de continuidad de un legado que siempre ha existido en esta zona pinariega: la afición por el deporte pelotazale.

Luis Cabrerizo, Cabrerizo II, es desde hace años el pelotari soriano más reconocido. Para él, haber recibido este galardón hace unos días por parte de la prensa deportiva soriana ha sido «todo un orgullo». Es, asegura, «muy bonito ver que se valoran los logros que estamos consiguiendo con el club, sobre todo, porque es un deporte bastante minoritario, aunque sí que es verdad que en esta provincia hay bastante afición y nos apoya mucho la gente acudiendo a vernos cada vez que realizamos cualquier campeonato», explica Cabrerizo II.

Reconoce el durolense que este año ha sido bastante bueno para el club, «un año para estar orgullosos. Es una satisfacción para todos los pueblos que forman parte del club, porque al final es bonito llevar el nombre de la comarca de Pinares, y en concreto el de Duruelo y de Covaleda, por allí a donde vamos», añade el pelotari, apuntando que a sus 38 años no se pone fechas, ni límites para su retirada, «jugaré hasta que pueda, me lo pase bien y me respeten las lesiones. Al final es una cosa que he hecho toda mi vida y seguiré haciéndolo mientras pueda. Otra cosa será mantenerme compitiendo al máximo nivel, al final van pasando los años y sí que es verdad que cada año cuesta más».

Luis Cabrerizo debutó como jugador profesional en la empresa Aspe en 2007 y tras varios años dejó la categoría comenzando una nueva etapa con el club Titín III para varios años más tarde unirse al club de Pelota Urbión al cual pertenece hasta el día de hoy.

Cabrerizo II cuenta entre su palmarés con premios como el de Campeón del Mundo sub22 en 2004, Subcampeón de España Juvenil Parejas en 2004, Subcampeón Copa del Rey en 2005, Campeón Torneo Biharko Izarral de Mallabia en 2007, Campeón de la Copa del Rey en 2013 y 2017, Campeón de Europa en 2014 y 2015, campeón de Castilla y León en 2020 y otras muchas más victorias que completan sus éxitos, a los que se les suma los conseguidos este año de forma individual y con el club.

En estas semanas, el club se encuentra disputando el campeonato de Navidad de Pinares que se encuentra en su fase más interesante. «Empezamos la fase más emocionante, con las semifinales en Covaleda y Duruelo el día 23 y 30 respectivamente. Y después será la gran final en Palacios de la Sierra (Burgos) con retransmisión por televisión. La verdad es que hay que agradecer la colaboración de las instituciones como la Diputación, los Ayuntamientos y las empresas que nos apoyan. Sin ellos sería imposible que este campeonato, y todo lo que hacemos durante todo el año, siguiera adelante», concluye Cabrerizo II.