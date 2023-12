Repoblar la Soria 'vaciada' sembrando frambuesas ecológicas

Publicado por Miguel Ángel Bargueño Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La sierra de Soria, ese punto que limita con Burgos y La Rioja, es una de las zonas de España que en la segunda mitad del siglo XX se vio más afectada por la despoblación. Pequeñas localidades como El Royo, donde en su día hubo alrededor de 450 personas empadronadas, quedaron prácticamente desiertas. Pero, afortunadamente, algunas iniciativas están contribuyendo a llenar de vida de nuevo ese rincón exuberante y fértil (acoge el pinar más grande de Europa), de incontestable belleza, muy frío en invierno pero caldeado por el sol en los meses de verano. Y lo están haciendo promoviendo, además, la economía local e impulsando la actividad social a través de la agricultura sostenible.

Es el caso de BosqueSoria (http://www.bosquesoria.es), pequeña empresa agrícola presidida por Jorge Jiménez Santos, quien hace algo más de diez años se planteó, junto con otros propietarios de terrenos de dicha demarcación, dedicar sus tierras al cultivo de productos que sirvieran para su loable propósito. Tras mucho indagar, y una vez superados los obligados trámites burocráticos (ese área se ubica en mitad de una reserva natural protegida, que forma parte de la Red Natura 2000), se decantaron por el cultivo y recolección de frutos rojos ecológicos, principalmente frambuesas, pero también moras y fresas de montaña. Cada vecino contribuyó con su hectárea de tierra, y comenzaron las labores de plantación. “Queríamos demostrar que no hacía falta tener 200 hectáreas para vivir del campo. Aquí la gente planta trigo, centeno, girasol, que requieren grandes extensiones de terreno”, dice Jiménez. Es decir, que aparte de revitalizar la región, buscaban convertirse en acicate para otros.

Las frambuesas ecológicas que producen son un manjar. “Tienen un sabor distinto a otras, mucho más dulce; también un tamaño mayor”, indica Jiménez. Plantan dos variedades una que se recolecta en julio, y otra que alcanza su maduración idónea ese mismo mes, además de a finales de agosto o principios de septiembre. Crecen de forma rigurosamente natural, al aire libre, como lo harían sin intervención humana; por supuesto, sin pesticidas ni otros productos químicos que simplificarían el proceso pero restarían calidad y dañarían el entorno. Para regar las plantas, y dado que a esos bellos parajes no llega la red eléctrica, en BosqueSoria han construido sondeos (perforaciones en el suelo que acceden al agua subterránea, que se extrae con una bomba), que se alimentan de energía de paneles solares.

Por todo ello, su cosecha es limitada, a diferencia de otras explotaciones más grandes se producen mayor cantidad por hectárea; el hecho de que sus frambuesas sean pocas y exquisitas representa otro valor diferencial de BosqueSoria, que este año ha recibido uno de los premios a los Mejores Productores Sostenibles de BBVA. Una iniciativa que la entidad, en colaboración con El Celler de Can Roca, lanza anualmente con el objetivo de apoyar la labor de pequeños agricultores o ganaderos que con sus buenas prácticas impulsan la economía rural a la vez que producen respetando el medioambiente.

Producción sostenible a prueba de obstáculos

Lo que están consiguiendo Jorge Jiménez y el resto de personas que trabajan en BosqueSoria no es fácil. La apuesta por la producción ecológica “hace más difícil el negocio”, asegura el presidente. Al prescindir de elementos químicos, su producción depende casi por completo del clima, siempre cambiante. “Este año, tras el Pilar, empezó a llover, y cuando los frutos están mojados ya no se pueden recoger. Se me habrán quedado mil kilos en las plantas. Para los pájaros y otros animales. De recoger el año pasado seis mil kilos, este año hemos recolectado dos mil”.

Por otro lado, al estar en un lugar tan apartado, los clientes son reticentes a desplazarse hasta allí a retirar la mercancía. “Un problema horrible, a consecuencia de la despoblación, es la logística. Hay días en verano en que salen cinco palés de frambuesas y nadie viene a recogerlos. Hemos tenido que comprar un camión y hacer 200 kilómetros de ida y otros de vuelta, todos los días, para llevarlos nosotros. Eso en la cuenta de resultados tiene su efecto. Pero es que no viene nadie, como si estuviéramos en Siberia”, lamenta Jiménez. Como el mercado de la frambuesa ecológica no es muy vasto, añade, gran parte de la producción “hay que venderla como frambuesa normal y corriente, a menor precio”.

A sus 62 años, a Jiménez le supone un esfuerzo sacar adelante la tarea. Él solo cuida su parcela todo el año; los refuerzos llegan en periodo de recolección. “Las cosas no salen rápido, hay que trabajarlas”, explica. “Esto no es venir con una cestita a recoger frambuesas. Diariamente recojo cien kilos. En época de cosecha, hemos de fletar un autocar que sale de Soria a las seis de la mañana con la gente que se ha apuntado, y que vuelve a mediodía porque con el calor ya no se puede recoger”.

De la ciudad al campo para fomentar la vida en los entornos rurales

Más mérito tienen los logros de Jiménez si tenemos en cuenta que, antes de emprender en BosqueSoria, carecía de conocimientos de agricultura. Arquitecto de formación, se dedicó muchos años a la ilustración publicitaria y de libros; en 1995 trabajó en una empresa de Internet, que ofrecía servicios tanto de marketing como de creación de páginas web, y que, con el tiempo, se convirtió en la primera que desarrolló el ‘streaming’ en España.

Vivía en Madrid, en pleno centro de la capital, y llegó un momento en que, animado por su idea de ayudar a repoblar su tierra natal, retornó a Soria. Jorge predica con el ejemplo: poco a poco, está consiguiendo que otras personas también se interesen por el aprovechamiento de los prados y los bosques de la comarca. “Tenemos otras quince hectáreas preparadas para que vengan nuevos pobladores”, comenta. Para ponérselo más fácil, se está construyendo un obrador, para uso compartido, a fin de poder almacenar los productos recogidos y fabricar preparados. Como la mantequilla con frambuesa o la mermelada que hasta ahora BosqueSoria delegaba en otras empresas y de cuya elaboración espera poder encargarse directamente muy pronto.

Escuchando a Jorge Jiménez, a cualquier urbanita le entrarían ganas de cambiar el ajetreo de la ciudad por el ritmo pausado de cualquier aldea. “Hoy en los pueblos se vive muy bien”, sostiene. “Ya no es como antes. Las casas están perfectamente equipadas; eso sí, te tiene gustar el monte, el campo. Ahora voy más al cine que cuando estaba en Madrid. Me desplazo en coche a Soria, aparco en la puerta del cine, ceno por ahí, veo la película y luego vuelvo a casa. Animo a todo el mundo a que se venga a la vida rural, es estupenda”.