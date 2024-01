El alcalde de San Esteban consuma su dimisión y apoyará al candidato del PP

Publicado por Ana Hernando Verificado por Creado: Actualizado:

Con un pleno rápido y madrugador se despidió este domingo Luis Ángel Martín Celma como alcalde de San Esteban de Gormaz, haciendo oficial en sesión plenaria su renuncia al cargo que tomó posesión el pasado 17 de junio, aunque seguirá como concejal del PP.

Sin declaraciones durante la sesión plenaria de ninguno de los grupos y con los concejales del PSOE sentados en la primera fila del salón de plenos y no en sus puestos habituales durante las sesiones plenarias municipales, la secretaria del Consistorio procedió a la lectura de la renuncia y expuso la legislación que regula estos casos, antes de que se levantara la sesión. Con seis personas como público que acudieron a este pleno extraordinario, se recordó que la siguiente cita en la misma sala será el próximo viernes día 19 en horario de mañana, donde se procederá a elegir al nuevo alcalde, cuyo nombre no quisieron desvelar en la jornada del domingo.

Martín reiteró que deja la alcaldía por motivos laborales, “es el cúmulo de muchas cosas, de no llegar a todo”, explicó y reconoció que “lo comenté con el grupo y ellos me están apoyando en todo”, asegurando que “voy a seguir de concejal y apoyándoles”, insistió.

De estos siete meses al frente del Consistorio, se queda con lo positivo, “el trabajar en grupo y el orgullo de trabajar para tu pueblo”, afirmando que le ha supuesto mucho sacrificio. Con ello también quiso salir al paso de ciertos comentarios que desde la oposición se han compartido a través de redes sociales insinuando que se trataba del “afán de protagonismo absoluto” y la “ambición personal y política del que será el futuro alcalde que no ha acabado hasta acabar con el actual”, rezaba un comentario de la ex alcaldesa, María Luisa Aguilera, en referencia a Daniel García.

“Eso no es verdad”, aseguró Martín Celma, quien seguirá de concejal “si ese fuera el motivo me iría del grupo” y defendió a García que ocupará el puesto de alcalde provisional y para el que solo tuvo palabras de agradecimiento, “me ha ayudado, hemos hablado, creo que ha hecho un gran trabajo”, aseguró el ex alcalde, quien añadió de que “si ahora él está dispuesto, mi voto lo tiene claramente a favor y si él cree que no lo tiene que asumir es su decisión y lo respetaré siempre”, concluyó.

García por su condición de teniente de alcalde asumió ayer la alcaldía de manera transitoria, pero será el pleno del viernes es que desvelará el nombre del futuro alcalde de San Esteban, algo que ya saben pero que “no lo queremos decir hasta el viernes”, avanzó asegurando que “apoyaremos por unanimidad a la persona que vaya delante”, argumentó García.

La palabra equipo volvió a ser clave a la hora de explicar la forma de trabajo de la nueva corporación y, tal y como reconoció Daniel García, “falta mucha conciencia de que un Ayuntamiento no es una persona, es un equipo”, insistiendo en que su grupo “hemos nacido como equipo y, al margen de quien ostente la alcaldía, intentamos trabajar al unísono y por el bien del pueblo”, añadiendo que “estamos para trabajar por el pueblo y no para medallas”.

Por ese bienestar pidieron también a todos los concejales, “educación y responsabilidad para trabajar para el pueblo”, como explicó García, quien lamentó los comentarios y memes de las redes ( con montajes con frases de Rajoy sobre sus fotos), más por Luis Ángel que por él mismo, calificando estas actitudes como una grave falta que confía en que se pase.