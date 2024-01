La empresa promotora aclara el motivo real de la cancelación del Covaleda Fest 2024

Publicado por Raquel Fernández Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Covaleda Fest tampoco se hará este año y van dos cancelaciones seguidas para uno de los festivales de música más potentes de la provincia y del que tan sólo se consiguió hacer una primera edición “con éxito artístico, de satisfacción del público, para la zona, pero no para las cuentas finales de la empresa promotora”, tal y como ha explicado el propio empresario en exclusiva para HERALDO-DIARIO DE SORIA.

La noticia de esta suspensión de la edición que se esperaba para este mes de julio saltaba en un principio bajo los rumores de que “era el tema de coincidir en fechas con un campamento scout” lo que había hecho echar para atrás el Covaleda Fest. Tanto el propio alcalde de la localidad de Covaleda, José Llorente, como el empresario de la firma promotora del festival, han querido desmentirlo, apuntando “que no ha sido esa la cuestión”, lo que ha llevado a la cancelación del Covaleda Fest 2024.

Llorente apunta “a temas relacionados con falta de patrocinios” los que han hecho que la empresa organizadora del evento tome la decisión de suspender nuevamente este festival. “No está en manos del Ayuntamiento esta decisión, es más, por nuestra parte se han puesto todas las herramientas para que se hiciese. Una vez conocida la cancelación, es cuando otorgamos esas fechas al grupo de scouts”, señala Llorente.

La propia empresa promotora ha confirmado esta información, señalando que “ha sido el no llegar a un acuerdo definitivo con posibles patrocinadores con los que se llevaba tiempo en conversaciones”, y que esa negativa “llegara por parte de esas empresas más tarde de lo esperado” lo que ha hecho que “se nos haya echado el tiempo encima y nos hayamos visto obligados a suspender”, apuntando a que ya no tenían tiempo de maniobra para buscar nuevos patrocinadores y organizar el festival. “No hemos querido embarcarnos con inseguridades en el proyecto”, añade.

Confiesa el empresario que “estábamos a punto”, pero que “no ha sido posible tomar la decisión de seguir con la preparación del festival, ya que queremos asegurar el resultado económico. No se trata de ganar siempre, pero por lo menos no tener las pérdidas del primer año que pudieron rondar los 400.000 euros”, explica, asegurando que “en 2025 sí se hará. No nos vamos a rendir, no queremos que la gente se quede con la sensación de que este festival ya no se volverá a hacer. Hemos creado una nueva empresa con sede en Covaleda que trabajará por y para este festival, para que vuelva en la primera quincena de julio de 2015”.

Para el alcalde, José Llorente, la suspensión de esta edición “es una mala noticia, no sólo para Covaleda, sino para toda la comarca y la provincia en general. El primer año que se realizó las tiendas de la localidad se desabastecieron e incluso las de los pueblos de alrededor. Los hoteles se llenaron incluso en Soria capital, con lo que la repercusión puede decirse que fue enorme, fue todo un éxito”, añade.

Fue un éxito para la zona, pero tal y como ha reconocido la empresa, “no fue rentable” y ahí comenzó un arduo trabajo para buscar patrocinadores. “Que nos diera su apoyo la Junta de Castilla y León ha sido muy importante, pero no es suficiente para seguir adelante. Necesitábamos a esos patrocinadores con los que estábamos en acuerdos y no ha podido ser. Pero, repito, seguiremos adelante para lograrlo”, añade la empresa promotora.

Este festival de música comenzó su andadura con una afluencia de público de 8.000 personas diarias durante tres días, unos 24.000 asistentes en total. Covaleda Fest sólo con su primera edición ya se hizo un importante hueco entre los festivales nacionales y contó con artistas emergentes de importancia nacional e internacional. Desde la promotora, de origen asturiano, se organizó todo para que incluso pernoctaran allí unas 4.000 personas.

Por ahora, sólo queda comenzar a pensar en julio de 2025 y en si el campamento de La Nava volverá o no a llenarse de música.