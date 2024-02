Los diputados provinciales les cuestan a los sorianos 534.000 euros en 2023

Publicado por Verónica Reglero Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La Diputación de Soria ha publicado las cifras de las percepciones que han cobrado los políticos de la institución por su labor durante el año pasado con un montante total que asciende a 534.106,53 euros lo que supone un incremento del 3% respecto a 2022 cuando el dato alcanzó los 518.133 euros.

Hay que recordar que en 2023 se celebraron unas elecciones municipales que tuvieron la formación de la Diputación en suspenso durante varias semanas hasta la toma de posesión que se celebró el 26 de julio con los populares ocupando la bancada central del salón de plenos.

Por este motivo, para realizar los cálculos de 2023 hay que hacer una diferenciación entre el primer semestre de 2023, con una Corporación provincial que contaba con 25 diputados, cuatro de ellos liberados, y el segundo semestre de 2023 con la nueva Corporación con el mismo número de diputados pero con seis de ellos con algún tipo de liberación.

En 2023 el cargo que más cobró fue el presidente de la institución provincial, Benito Serrano, con 60.774,50 euros que salen de dividir entre dos y sumar la liberación de 57.750 euros anuales del primer semestre y la de 63.799 euros anuales del segundo semestre. Le sigue la popular María José Jiménez con un sueldo el ejercicio pasado de 50.650 euros (liberada al 100% como vicepresidenta primera en ambos períodos), según los datos que facilita la Diputación a través de su web. Con la misma cifra, 50.650 euros, se coloca José Antonio de Miguel que comenzó 2023 en las filas de la PPSO pero se integró en el PP en febrero tras firmar la disolución de la plataforma creada 12 años antes. En ambos períodos ostentando la vicepresidencia segunda del equipo de Gobierno.

En cuarto lugar se coloca el socialista Carlos Llorente, coordinador del grupo, con 36.905 euros, con una liberación del 100% en los dos semestres de 2023 cobrando 33.810 euros anuales en el primero y 40.000 euros anuales en el segundo. A estos nombres hay que añadir el actual vicepresidente cuarto de la Diputación, Enrique Rubio, con una liberación del 100% y un sueldo anual de 53.000 euros que supone un montante de 26.500 euros en el segundo semestre de 2023 a los que hay que sumar los 12.374,61 euros de la primera parte del ejercicio sumando un total de 38.874,61 euros así como la liberación al 75% del socialista José Peñalba que con 33.000 euros anuales supone un desembolso de 16.500 euros en el segundo semestre del ejercicio pasado a los que hay que añadir 531,55 euros que hacen un total de 17.031,55 euros. El cargo de vicepresidente tercero lo ostenta Jesús Ángel Peregrina pero no cuenta con liberación por ello. No hay que olvidar tampoco incluir en esta lista a Saturnino de Gregorio (en Ciudadanos durante el primer semestre y con el PP en el segundo) con una percepción económica de 20.566,48 euros.

Aunque hay 25 diputados, el año pasado los cambios de nombres provocaron que hasta 41 políticos cobraran de la Diputación. En el primer semestre de 2023 de los 25 cargos, ocho representaban al PP, tres a la PPSO, uno a Cs y 12 al PSOE. Mientras, tras la disolución de la PPSO y los comicios de mayo, la Corporación actual esta formada por 13 diputados del PP, 11 del POSOE y uno de Vox.

El vicepresidente tercero y presidente además de la comisión de Asistencia a Municipios, formación y gestión electrónica, Jesús Ángel Peregrina percibió 12.566,56 euros durante el segundo semestre de 2023 formando también parte de la Junta de Gobierno de la institución.

Tras estas cifras destaca la de la portavoz del PSOE, Esther Pérez, con un montante total entre los dos semestres de 12.814,59 euros.

Las percepciones totales del resto de diputados que han cobrado de las arcas de la Diputación durante 2023 son por el PP Ascensión Pérez (10.777,14 euros); Antonio Pardo (10.271,52 euros); Gustavo Marín (11.758,24 euros); Eva María Muñoz (10.668,11 euros); Francisco Javier Navarro (11.481,48 euros); Raúl Lozano (10.618,95 euros); Daniel García (11.642,07 euros); Elia Jiménez (9.884,14 euros); Jesús Elvira (9.156,37 euros); Laura Prieto (6.659,96 euros ); Cristina Rubio (1.690,11 euros); Iván Andrés (8.269,92 euros); Sergio Frías (9.875,23); José Ramón Soria (6.424,18 euros ); Luis Matías Ágreda (10.557,55 euros). Y por el PSOE: Jesús Cedazo (4.550,63 euros); Jesús Manuel Alonso (4.345,41 euros); Carlos Martínez (3.814,86 euros); Luisa Belén Antón (5.097,44 euros); Pilar Hernández (4.256,64 euros); Alberto Abad (2.750,23 euros); Martín Navas (3.989,61 euros); José Javier Gómez (8.009,54 euros); María Luisa Aguilera (3.867,20 euros); Pedro A. Casas (3.375,07 euros); Juan José Delgado (8.262,45 euros); José Manuel Yubero (6.922,76 euros); María Marín (2.514,31 euros); Juan Pascual Ballano (5.596,78 euros) y Constancio Beamonte (4.537,01 euros). A ellos hay que sumar para completar el listado el no adscrito Miguel Cobo con un montante de 11.001,96 euros y el actual diputado de Vox Eduardo Álvarez con una percepción económica que asciende a 10.646,37 euros.