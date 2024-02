El Restaurante Antonio de San Esteban pasa a la final del mejor torrezno

Publicado por Ana Hernando Verificado por Creado: Actualizado:

Vicente y Juani, de restaurante Antonio de San Esteban de Gormaz y la vecina de El Burgo de Osma, María Rosa Muñoz Delgado vencieron en la ronda del concurso del mejor torrezno del mundo celebrada este domingo en el Museo del Cerdo de El Burgo de Osma, en la segunda semifinal, en las categorías de profesionales y aficionados, respectivamente.

El restaurante sanestebeño, que se alzó el pasado año con el premio del mejor torrezno del mundo, pasa así a la siguiente fase tras vencer ante otros cinco establecimientos profesionales de la comarca, de localidades como San Esteban de Gormaz, Valdemaluque o el propio Burgo de Osma.

En el caso de la modalidad de no profesionales se presentaron tres propuestas de torrezno y finalmente el jurado apostó por el torrezno de María Rosa Muñoz, que, al igual que los premiados en la jornada del sábado en el Casino de Soria y los otros ocho candidatos que salgan de las rondas clasificatorias que se celebrarán los próximos fines de semana, tendrán que convencer al jurado de la gran final, que se celebrará en la villa episcopal el próximo 10 de marzo.

Los ganadores conquistaron a un jurado compuesto por Félix Martínez de Virrey Palafox, Carlos Calonge Álvaro, representante de la asociación cultural Gastronómica soriana, María Pilar Monge Hernando y Miguel Monge, de la empresa Croquetando de Almenar. Desde restaurante Antonio saben que es difícil volver a revalidar su título, pero ilusión y experiencia no les falta, reconociendo la maravilloso que ha sido este año con esta experiencia y animando a los demás establecimientos a participar porque, «es una experiencia única», reconociendo que «en Soria cada vez más sitios hacen buenos torreznos» y por eso «hay que seguir dando a conocer Soria en España y en el mundo y que mejor con un excelente manjar que conquista el paladar de todos», afirman. Agradecen a las empresas de la Marca de Garantía y especialmente a embutidos Caba, con la que ganaron, a sus trabajadores y a los medios de comunicación por este año en el que han tenido que contestar cientos de veces por el truco para hacer un buen torrezno, algo que no dudan en responder, aunque «les decimos que ellos tienen que ir practicando con su horno, porque cada horno es diferente y las pancetas no son todas iguales». Y eso lo dicen después de haber preparado cientos de kilos de panceta, «pero aún no sueño ni tengo pesadillas con los torreznos, eso quiere decir que sigo a gusto haciéndolos», afirma Juani, para la que el truco es hacerlo «con ilusión y gana».