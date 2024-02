«El 80% del tiempo el cuartel de Gómara está cerrado», dice AUGC

Publicado por Verónica Reglero Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) confirmó este martes la delicada situación que atraviesa la Benemérita en la provincia reconociendo que «el 80% del tiempo el cuartel de Gómara está cerrado». Un escenario resultado de «la falta de efectivos» que se suma a la carga de kilómetros que salvan los agentes en activo. Y es que, aseguraron fuentes de la asociación, «si hay un aviso en Gómara, el cuartel está cerrado y tiene que ir una patrulla desde Ólvega, supone un incremento de kilómetros que los agentes tienen que asumir».

El cierre de las instalaciones del cuartel de Gómara ha sido constatado por este medio que este martes se desplazó hasta esta localidad pero sin suerte ya que nadie abrió las puertas del cuartel a pesar de llamar a los dos timbres con los que cuenta ni tampoco atendió la llamada telefónica realizada al propio cuartel. De hecho, es llamativo el cartel que puede verse en el exterior del cuartel que arroja una idea bastante clara de cuánto tiempo permanece abierto. «Si llama y no le podemos atender en este momento, contacte con el número de teléfono gratuito 062. Urgencias 24 horas».

Una situación que viene a confirmar la preocupación de los alcaldes de la zona que precisamente el pasado lunes mantuvieron una reunión con el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, que, sin embargo, aseguró que estas instalaciones no se van a cerrar.

Fuentes de la AUGC indicaron que Gómara no es el único caso y que el escenario se repite en otros pueblos como Monteagudo, Ólvega o San Pedro lo que pone el acento en la situación global que la Benemérita atraviesa en la provincia. «Hay falta de agentes. Hay altibajos y en este momento estamos en un bajo ya que hay efectivos que se van y no se cubren estas plazas». De hecho, continuaron desde la asociación, «va para largo ya que hasta el próximo mes de octubre, cuando los agentes terminan el período de formación y se incorporen de prácticas, no mejorará» este contexto.

Desde la asociación dejaron claro que a la falta de efectivos se suma, también, el problema de la despoblación que carga de kilómetros las patrullas disponibles. «Recorremos muchos kilómetros», apuntaron a la vez que reconocieron que «si el aviso no es grave, no pasa nada pero cuando el aviso es grave y eso menoscaba el tiempo de respuesta de la patrulla que tiene que trasladarse», lamentaron.