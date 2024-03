Ágreda ofrece 1 millón de euros a la Diputación para reabrir la residencia Sor María de Jesús

Publicado por Verónica Reglero Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El alcalde de Ágreda, Jesús Manuel Alonso, aseguró este sábado que ya es momento de poner sobre la mesa un compromiso claro, un pacto institucional, con el objetivo de reabrir la residencia Sor María de Jesús, que cerró sus puertas en 2010.

Para ello, y aunque no es competencia del Consistorio (Servicios Sociales depende de la Junta de Castilla y León) y tampoco cuenta con la propiedad del edificio (es de la Diputación) pone encima de la mesa 1 millón de euros de fondos propios para acometer parte de las obras necesarias para volver a dar uso al edificio. «Exigimos un compromiso real, una voluntad expresa y real», apuntó Alonso que recuerda las declaraciones públicas realizadas por Benito Serrano durante la pasada campaña electoral del mes de mayo en las que se comprometió a reabrir esta residencia.

Unas declaraciones, afirmó el regidor moncaíno, «que fueron recogidas por el Ayuntamiento y por los vecinos con mucha ilusión». Sin embargo, continuó, «hemos esperado a conocer los presupuestos de la Diputación y hemos comprobado que no hay ni una sola partida para acometer obras en el edificio» con lo que el compromiso del presidente de la Diputación se esfuma.

«El compromiso del Ayuntamiento supone un 25% del coste total de las obras», destacó Alonso que superan los tres millones de euros en un primer informe sobre las necesidades del edificio que cuando cerró sus puertas contaba con un centenar de plazas.

Ahora, la propuesta del Consistorio de la villa sería mantener unas 50 plazas, contar también con plazas temporales para personas, por ejemplo, que hayan sido sometidas a alguna operación y no puedan estar en su casa durante un período de tiempo determinado «así como trasladar a estas instalaciones el Centro de la Tercera Edad sumando entes asociativos con el objetivo de poner en marcha diferentes actividades que ayuden al enriquecimiento personal de los residentes en la medida de sus posibilidades», apuntó el alcalde.

Respecto al modelo de gestión, «no tenemos ni las competencias ni somos los dueños del edificio pero proponemos un modelo atractivo y coparticipativo ya sea a través de la gestión privada o coparticipativa para que sea un proyecto real y asumible», continuó. Jesús Manuel Alonso recordó que, desde 2010, son muchos años de reivindicación y las palabras de Benito Serrano, hace unos meses, supusieron un halo de esperanza: «Abrió una puerta en el sentido de estudiar la reapertura de este centro».

Sin embargo, las cuentas de la Diputación no cuentan con ninguna línea de financiación y desde el equipo de Gobierno de Ágreda aseguró el edil «no vamos a esperar a la liquidación del presupuesto del año pasado para conocer los remanentes. Vamos a empezar a actuar ya buscando un pacto institucional que culmine con esta reapertura». Alonso subrayó que «hay un Plan Soria que recoge proyectos de interés general como es la residencia Sor María de Jesús que generará empleo y dinamismo social a la vez que supondría un impulso importante para la zona».

Y es que Alonso apuntó que con la reapertura de este centro se resolverían dos problemas, «por un lado, la asistencia en unos servicios muy necesarios para que la gente pueda mantenerse la mayor parte del día en sus domicilios y, por otra, disponer de un lugar para las personas mayores que, en la última fase de su vida, sobre todo si pierden su autonomía, pueden acudir». En este sentido, Alonso avanzó que «hemos detectado un significativo incremento de plazas residenciales en los últimos años».

El alcalde de Ágreda puntualizó que su afán no es exigir sino caminar de la mano: «No exigimos sino que damos nuestro apoyo a quienes tienen la responsabilidad y la competencia que son la Junta y la Diputación». Sin embargo, y a pesar de que ha mantenido diferentes encuentros con responsables de la Junta no termina de concretarse ninguna partida. «Creo que no existe voluntad política real y sin voluntad política tampoco hay voluntad de inversión».

Por todo ello, «vamos a presentar una exigencia formal a todas las instancias ya que tras un año de legislatura hay que empezar a encauzar este asunto. Creo que es un tema de interés general y que debería realizarse desde el consenso» ya que, repitió, «no tenemos ni competencias ni responsabilidad así que no vamos a imponer».

14 años cerrada

Hay que recordar que fue en 2010 con la presidencia de Antonio Pardo en la Diputación cuando se tomó la decisión de cerrar la residencia Sor María de Jesús de Ágreda. Al principio, un cierre temporal por la necesidad de acometer obras en el edificio que finalmente se convirtió en definitivo. No en vano han pasado ya 14 años desde entonces y, de momento, no hay visos de que el edificio vaya a abrir sus puertas en un futuro cercano. En 2017, la Diputación, presidida en ese momento por el socialista Luis Rey, encargó un estudio para convertir la residencia en un centro intergeneracional. Sin embargo, tampoco en ese momento la reapertura fue un hecho.