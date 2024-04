Denuncian la desaparición del servicio de Pediatría en Ólvega

Publicado por Verónica Reglero Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El grupo socialista de Ólvega denunció este sábado, por medio de un comunicado, que el Centro de Salud de Ólvega «se ha quedado sin servicio de Pediatría desde hace unas semanas». Los socialistas consideran que es «lamentable que la Junta de Castilla y León permita que el tercer pueblo con más población de Soria y por tanto, uno de los que cuenta con más población infantil en la provincia no disponga de este servicio fundamental y básico». Las madres y padres de la localidad vienen denunciando esta situación a la que «nos sumamos y mostramos todo nuestro apoyo ya que no se puede consentir». En este sentido, continúan: «Es indignante que el Gobierno autonómico esté permitiendo la merma de prestaciones sanitarias y que el Ayuntamiento olvegueño no esté siendo más reivindicativo».

Una madre de la localidad indicó este sábado a HERALDO DIARIO que este pasado lunes acudió con su hija a Urgencias y, a pesar de encontrarse la pediatra en ese momento en el centro de salud «porque la vimos», asegura, «nos derivaron al médico de cabecera diciéndonos que la pediatra atendía únicamente las revisiones pautadas de los niños». Una situación que dejó «perpleja» a la familia que, después, tuvo conocimiento de que la situación se había repetido con otros progenitores. De hecho, otra madre ha colgado en Instagram un video en el que denuncia «la cancelación del servicio de Pediatría en Ólvega. Nos lo han quitado de golpe y porrazo y sin ningún por qué». Por todo ello anuncian «movilizaciones para luchar por la Sanidad de nuestros hijos, no podemos dejarlo pasar».

Hasta ahora en Ólvega esta especialista, según ha podido confirmar este periódico, trabajaba tres días a la semana en esta localidad de 12.00 a 14.00 horas. Un servicio compartido con Ágreda y, también, con el hospital Santa Bárbara de la capital. En este sentido, la alcaldesa de Ólvega, Elia Jiménez, aseveró que no tiene constancia de que se haya producido algún cambio en la prestación del servicio. «A mi no me han comunicado nada. La pediatra que tenemos está compartida con Ágreda y con el hospital de Soria donde realiza guardias por lo que, tras una guardia tiene que descansar». Una situación «de conciliación de la vida personal y laboral» pero que en este caso perjudica a la comarca moncaína. «Acusamos la deficiencia de médicos en el hospital pero la pediatra no puede prestar consulta después de haber asumido una guardia, tiene que descansar», puntualizó.

Sin embargo, en opinión del grupo socialista «la continua excusa de falta de profesionales no puede ser óbice para justificar continuamente la pérdida de médicos en nuestra provincia. La Junta de Castilla y León no está haciendo sus deberes en materia sanitaria y no desarrolla un plan que haga atractiva la contratación de doctores y otros profesionales en nuestra tierra, lo hemos visto ahora también con la elección de las plazas MIR y los contratos por días que se han registrado, no hay un plan de fidelización de profesionales y no están haciendo atractivas estas plazas».

Hasta hace unos días, el centro de salud de Ólvega contaba con una pediatra tres veces en semana, según han denunciado los padres, «actualmente ya no se cuenta con ella y actualmente no hay ningún facultativo especializado en medicina infantil». Los niños y niñas «son atendidos por los médicos de familia del centro pero consideramos que un pediatra es un servicio esencial, básico e imprescindible y debe estar garantizado en la cartera que ofrece la consejería de sanidad».

En este sentido, en el comunicado recuerdan que «la falta de pediatra en Ólvega no es nueva. Hace unos años, esta carencia desembocó en una lucha de un grupo de madres y padres que consiguieron que en Ólvega pasara consulta un pediatra de lunes a viernes. Con el tiempo el servicio se había reducido a tres días en semana y ahora lamentablemente a ninguno». Ante este escenario desde el PSOE de Ólvega «se exige una solución inmediata y que la Junta de Castilla y León cubra esta plaza a la mayor brevedad».

Los progenitores de la localidad moncaína lamentan este escenario máxime cuando Ólvega «tiene muchos niños y no entendemos qué ha pasado», denuncian añadiendo que «si queremos ver a un pediatra ante una urgencia de nuestros hijos nos tenemos que ir a Soria o pagar un pediatra privado». Entonces, denuncian, «¿para qué estamos pagando una seguridad social? cuando no contamos con un servicio tan básico y vital como contar con un pediatra en una población como Ólvega que tiene muchos niños». A todo ello hay que añadir, apunta una madre con dos niñas de ocho y cuatro años que «una de mis hijas es de riesgo, la pediatra ya conoce su historial, que hay cosas que no puede tomar... Al derivarme al médico de cabecera o tener que irme a Soria tengo que poner sobre la mesa la historia de mi hija cada vez...». Una situación con la que están «muy indignados» por lo que «tenemos pensado realizar movilizaciones porque esto es alucinante».

Por su parte, el alcalde de Ágreda, Jesús Manuel Alonso, confirmó que la pediatra acude dos días a la semana de 9.00 a 11.00 horas. Un servicio que en el caso de esta localidad moncaína también se ha visto reducido ya que, denunció el regidor, «antes contábamos con el servicio dos días a la semana pero ahora son solo dos horas durante dos días». Un servicio «que es absolutamente insuficiente» por lo que, añadió, «me parece absolutamente normal la denuncia realizada por parte de los padres y madres de Ólvega así como el anuncio de movilizaciones por su parte». No hay que olvidar, destacó también, «que Ólvega y Ágreda son poblaciones que cuentan con muchos niños y el servicio de Pediatría es fundamental para estos pueblos».