Una joya del románico de Soria, la iglesia porticada de Andaluz: fotos de los detalles

Publicado por Mario Tejedor Soria Verificado por Creado: Actualizado:

San Miguel Arcángel de Andaluz es una de las grandes joyas del románico en Soria. La iglesia actual presenta un aspecto marcado por la 'reforma' gótica, aunque conserva más que vestigios de su estilo original. Destacan detalles como el grifo y el león tallados con maestría, así como los motivos naturales. Conserva una inscripción fundacional en la fachada original "+ IN NOMINE DINI NRI IHU XPI/ IN HONOR EX MICAEL ARCAN/GELI ERA MEC QUINCUAGEN/ ANSUR PIR[I]ANUS ME FECIT" que indica la autoría de la misma así como la fecha de su construcción, concretándose como una de las primeras muestras de románico soriano.

La Posada Galerías muy preciadas ANTONIO CARRILLO