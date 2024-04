Estudiantes de la UVa acercan a Berlanga y Almazán el impacto de la UE en la vida cotidiana

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

España lleva cerca de cuatro décadas formando parte de la Unión Europea (UE), pero en ocasiones puede parecer un ente lejano. Para solventarlo, alumnos de la universidad han visitado Berlanga de Duero y Almazán ofreciendo su punto de vista en charlas con los vecinos.

De cara a la celebración, el próximo 9 de junio, de elecciones al Parlamento Europeo, el Instituto de Estudios Europeos ha promovido una serie de encuentros entre estudiantes voluntarios de la Universidad de Valladolid y vecinos de nueve localidades de las provincias en las que se ubican los cuatro campus de la UVa.

En concreto, el alumnado visitó del 9 al 15 de abril, las localidades palentinas de Baltanás y Saldaña; Cuéllar y El Espinar, de Segovia; Berlanga de Duero y Almazán, de Soria; e Íscar, Tordesillas y Peñafiel de Valladolid.

Los encuentros han sido valorados de forma muy positiva tanto por los vecinos de los municipios como por los estudiantes voluntarios que han participado en esta experiencia. Así para Pedro Moreno, estudiante de Educación Infantil en el Campus de la UVa en Soria la actividad le ha permitido ampliar su conocimiento sobre Europa. “Por ejemplo ya se que el número de eurodiputados españoles es 60", y adquirir conciencia del papel que juega en la sociedad. “A veces damos por hecho cosas, por eso creo que es importante conocer y concienciar".

La iniciativa nació a partir de una convocatoria del Parlamento Europeo para incentivar el voto a las próximas elecciones, especialmente entre tres colectivos: las personas mayores, especialmente que viven en residencias; la población de la Europa rural y los jóvenes que votan por primera vez.

El IEE se sumó a esta iniciativa y convocó, por un lado, unas jornadas formativas sobre la institución europea, dirigidas al alumnado de la UVa en las que expertos y profesionales de la Unión Europea compartieron con los estudiantes la importancia que tienen las decisiones de Bruselas en su vida diaria. A raíz de esas jornadas se creó el grupo de voluntarios que, tras recibir una formación específica por parte de Europe Direct Rural, han participado en estos encuentros.

Por otro lado, y con la ayuda de las Diputaciones de Palencia, Segovia, Soria y Valladolid, el IEE llamó a participar en estas reuniones con estudiantes, a la ciudadanía de sus municipios, un llamamiento al que finalmente respondieron los nueve anteriormente mencionados.

“El objetivo de estos encuentros, no es tanto fomentar la participación de las personas que forman parte de estos colectivos, si no concienciarlas sobre el derecho que tienen a votar y a ejercer ese voto libremente, eso significa que pueden ir a votar, no ir, o votar en blanco", explica Begoña Vidal, secretaria académica del IEE, y una de las coordinadoras de esta iniciativa.

“En el Instituto de Estudios Europeos creemos en los valores de la Unión Europea, y en lo que ha aportado a la mejora de nuestro nivel de vida. Creo que no somos conscientes de todo lo que tenemos gracias a la Unión Europea, es verdad que hay muchas cosas que están mal y que hay que mejorar, y esto les corresponderá a las siguientes generaciones hacerlo", añade.

Pese a que hace ya 38 años que España entró en la Unión Europea, sigue existiendo un alejamiento de la población de las instituciones, especialmente en el ámbito rural, algo que según la profesora de la UVa se debe entre otras razones a que muchas veces para justificar ciertas medidas, sobre todo, si son negativas se señala a Europa como origen del mal; mientras qué si es algo bueno, se lo apropian como propio los gobiernos.

“No ha habido una buena formación, ni transmisión de los valores de la UE. Un desconocimiento que es generalizado en todos los países miembros, no sólo en España, y esto se refleja en la participación en las elecciones. Pese a todo, nuestro país donde votar es voluntario, es uno de los que tiene un mayor índice de voto. Por encima, solo están algunos países, como Bélgica, donde el voto es obligatorio", concluye.

Para otra de las voluntarias, Carmen García, estudiante de 4º curso de Derecho en Valladolid, la experiencia le ha resultado además de gratificante, útil, ya que su TFG se centra en la actitud del votante joven en las elecciones. Carmen visitó el instituto Conde Lucanor de Peñafiel para hablar a sus estudiantes sobre el derecho al voto en las elecciones europeas. “Lo que más me ha sorprendido es ver que los jóvenes saben más de lo que nos pensamos. Creemos que no conocen nada, pero sí que saben, por ejemplo, y han oído hablar de Ursula von der Leyen. Si es cierto que les falta cultura electoral, conocer el vocabulario de los procesos electorales. Pero desde luego, me ha servido para romper estereotipos sobre los jóvenes".

Han participado también los estudiantes Miguel Alconero, Álvaro Fadrique, Pablo Torres y Lucía Indiano, del campus de Valladolid; Aitana Pla Lawlor, Ivanilda Semedo y Jorge Montero Martín del Campus de Segovia; y Ana María Chamarro del Campus Soria.