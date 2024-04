Antonio Pardo: «Creo que el Partido Popular en algún momento determinado me ha utilizado»

Publicado por Nuria Fernández Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Pregunta.-Dentro de unos meses se cumplirá el primer año de legislatura, ¿ qué balance hace?

Respuesta.- He hablado recientemente con el concejal de Vox, que ya se sabe que no está afiliado a Vox, de realizar un balance de este periodo. Puedo decir que la legislatura está siendo tranquila, muy dinámica y muy activa. El pacto está fuerte. Miguel, nuestro socio de gobierno, es una persona muy activa. Creo que ha venido a aportar otro aire diferente. En general estamos bien, contentos y satisfechos. Ha sido un año de mucha actividad, de puesta a punto de muchas iniciativas y proyectos consensuados. Solo se ha buscado el interés general de un pueblo.

P.- ¿Pero Vox está en el Ayuntamiento?

R.- El grupo político de Vox sigue existiendo.

P.- ¿No pidió Vox el acta de concejal cuando Miguel Ángel Miguel se dio de baja?

R.- No me meto en lo que digan otros partidos políticos. El grupo político Vox está creado. Cuando se constituyó el Ayuntamiento se formó y al único al que le corresponde eliminarlo, o lo que sea, es al único que lo representa que es Miguel, aunque no sea afiliado. Yo, por ejemplo no soy afiliado del PP, y estoy dentro del grupo del Partido Popular, pero siempre ha habido mucha gente que ha estado en grupos políticos de ayuntamientos que han sido o no afiliados.

P.- ¿Cuántos afiliados hay en el grupo popular del Ayuntamiento de El Burgo?

R.- Uno de seis. En ese escenario se presentó a las elecciones y así continuamos.

P.- ¿No se iban a afiliar los que procedían de la Plataforma del Pueblo Soriano?

R.- Bien, pero hay tiempo. No es algo que ahora mismo tengamos como objetivo.

P.- ¿Lo han solicitado?

R.- No, no, como digo para hacer la solicitud hay tiempo. No tenemos ninguna prisa, ni obsesión. Ahora, lo prioritario y lo esencial es no despistarse y caminar en la vida municipal, es lo que los ciudadanos esperan de nosotros.

P.- ¿Tenía pretensión de ser diputado provincial en esta legislatura?

R.- Por supuesto, tenía intención, lo daba por sentado al lograr el PP el 43% de apoyos en las elecciones que, aunque no fue para tirar cohetes ni se consiguió la mayoría absoluta, fue más del doble del resultado de 2019, en el que el PP solo consiguió en El Burgo el 18% de votos. A El Burgo le correspondía tener presencia en la Diputación, pero no por ambición de poder, sino porque es algo inexplicable que El Burgo, primera población de la provincia, no tenga presencia en la Diputación.

P.- Se refiere a la primera población gobernada por el PP.

R.- El Burgo es una primera población en muchas cosas, igual en población no, pero en muchas otras cosas sí. Tengo el derecho en decir que mi pueblo es el primero en muchas cosas, me refiero siempre después de la capital. Cómo no íbamos a tener pretensiones de haber estado en la Diputación, claro que sí, siempre se ha tenido presencia, además es conveniente estar próximo a un centro de poder como es la Diputación donde se tramitan y discuten muchas cuestiones de ámbito provincial. Nos correspondía.

P.- ¿Por eso no se han afiliado?

R.- No, no, para mí, ahora, eso no es una preocupación.

P.- ¿Entonces hay tensión con la dirección del PP?

R.- A lo mejor se puede percibir desde fuera que hay una serie de circunstancias en el ámbito político que no hemos entendido muchas personas del PP, de la órbita del PP y del grupo de gobierno municipal de El Burgo, sobre todo para alguien como Antonio Pardo que lo ha sido todo en política municipal y provincial. Mi pueblo sí necesita tener un representante en la Diputación. Ya lo tuvo en 2019 cuando en el pueblo se presentó la Plataforma del Pueblo Soriano y los propios votos de El Burgo dieron la posibilidad de tener un diputado provincial.

P.- ¿En esta legislatura la Diputación trata peor a El Burgo que la anterior?

R.- No me ha dado tiempo de observar diferencias. Sí hemos tenido que corregir con un recurso las obras de los Planes Provinciales. Parece ser que hubo un error, porque nuestra petición se formuló con un carácter bianual, para 2024 y 2025, y cuando salió la publicación alguien no se dio cuenta y solo nos aprobaron para el año 2024. Si en la Diputación hubiese habido un diputado de El Burgo de Osma ese error se hubiese advertido, creo que no fue mala intención.

No tiene explicación que en el foro más importante de la provincia donde se debate el proyecto de provincia no haya presencia del grupo de gobierno que gobierna en el Ayuntamiento de El Burgo, eso es anacrónico, pero no nos quita el sueño. A mí me da más tiempo a dedicarme a la vida municipal, pero creo que mi pueblo ha salido perjudicado, no Antonio Pardo, yo voy de vuelta, repito, lo he sido todo en política en el ámbito provincial. Tampoco tengo ningún tipo de resquemor o nostalgia, ellos sabrán por qué lo han hecho, pero perjudica a El Burgo, no a Antonio Pardo. Siempre he pensado que las diferencias personales se dejan en casa cuando uno va a la vida pública. Ahora vemos que hay determinadas visitas que no se comunican al alcalde de El Burgo, ya pasó con el partido de fútbol del Atlético de Madrid, el otro día sucedió con lo que llamaron presentación de las obras de la fachada de San Agustín. No es normal que ocurra esto. Las relaciones personales son una cosa y las institucionales otra.

P.- ¿Entonces cree que la decisión del PP de apartar a El Burgo de la Diputación obedece a una vendetta personal?

R.- Pues no lo sé, me comentaron alguna cosa que no la voy a reproducir porque no merece la pena. Creo que en algún momento determinado me ha utilizado, yo he ido siempre con la mejor intención del mundo. Di el paso con toda la gente de la Plataforma del Pueblo Soriano para reforzar el Partido Popular con la idea de que tuviese presencia en las instituciones para decidir y aportar experiencia. Puedo analizar cosas que he ido viendo, pero no me podía imaginar que se llegara a esta situación, roza lo injusto, lo inapropiado, lo inaceptable, pero lo hemos asumido, no queremos hacer de esto el gran problema de esta legislatura. Estaremos más pendientes de lo que ocurra en la Diputación cuando se aprueben los planes provinciales, el plan de empleo y los fondos europeos. Lo único que me preocupa es que mi pueblo no salga perjudicado.

P.- ¿Ha sido un capítulo más de la guerra entre Antonio Pardo y Miguel Cobo?

R.- No quiero meter a nadie. Si se hizo para perjudicar a Antonio Pardo no lo han logrado, lo más mínimo. Repito, en política lo he sido todo, los que piensan esto no han pasado por los sitios que yo he pasado, ni han tenido la experiencia que yo he tenido y la satisfacción de haber representado en momentos determinados de la historia de la provincia a esa institución que aprecio y que es la Diputación. Creo que El Burgo tiene que tener a una persona que lo represente, que aunque sí lo tiene es del PSOE y no se enteró bien de la aprobación de esos planes provinciales. Las vendettas particulares, las luchas intestinas políticas y los que quieran perjudicar a uno u a otro me dan igual. Observo ciertas cosas y tengo mi punto de vista, si el presidente de la Diputación se mete con los trabajadores me parece inadecuado e impropio de un representante público critique a los trabajadores.

P.-¿Cómo son sus relaciones personales actuales con Benito Serrano y con José Antonio de Miguel, excompañero de la PPSO?

R.- Con Benito, poca relación, viene a El Burgo en visitas personales e institucionales y no me entero como alcalde. Cuando yo fui presidente de la Diputación recorrí más de 300 pueblos y no se me ocurrió ir a un pueblo sin avisar al alcalde. Si Benito viene a El Burgo a un partido del Atlético de Madrid , sabiendo que hay una situación un poco tensa, lo más normal es llamar. Parece ser que es él el que no quiere saber nada de Antonio Pardo. Con José Antonio llevo mucho tiempo sin hablar porque no voy a Soria, tengo delegadas competencias en mis concejales. Estoy muy a gusto como estoy, disfrutando de la vida municipal, no me preocupan las relaciones personales.

P.- ¿Por qué no acudieron representantes municipales hace unos días a la visita de la Junta y la Diputación al centro San Agustín?

R.- Si te llaman para ir a tu casa para ver cómo has dejado las obras que has contratado y pagado, vengan los fondos de donde vengan , lo normal es que te pregunten si está todo terminado. No se produjo así, el conducto reglamentario al que se refieren fue una llamada de la secretaria de la Dirección General de Patrimonio a mi secretaria anunciando la visita. Hablé con el director general de Patrimonio y le dije que la obra no estaba terminada, faltaba la recepción de obra y nosotros estábamos preparando una presentación con una exposición de fotografías de lo que era entonces San Agustín y de lo que es ahora, eso es lo que entiendo que tiene que ser una presentación. El responsable de la dirección de obra, del proyecto, de la adjudicación y el pago de las certificaciones es el Ayuntamiento, así que alguien nos llame y pongan un día para una presentación no tiene ningún sentido. También mandé una carta a la delegada territorial diciéndole que no lo veía conveniente y no he recibido contestación . Fue una falta de respeto institucional, a lo mejor se la quieren hacer Antonio Pardo, pero ya he dicho que estoy vacunado.

P.- ¿En qué trabaja el Ayuntamiento en materia de turismo?

R.- Los últimos datos nos dicen que estamos muy promocionados, lo vemos en la ocupación y en el incremento de plazas de alojamiento, con una importante irrupción de las casas o los pisos turísticos. El Burgo tiene una buena marca, le ha dado aliciente estar dentro de la Red de los Pueblos más Bonitos de España, también le dio mucha publicidad la competencia con Ferrero Rocher. Ahora tenemos que trabajar, entre todos, en el modelo de proyecto turístico que queremos para nuestro pueblo, estamos en el punto en el que tenemos que debatir con los hosteleros y con toda la sociedad burgense. No solo es importante crear infraestructuras públicas y privadas, ahora están haciendo un hotel nuevo en la calle Mayor, creo que tenemos un potencial de turismo cultural y gastronómico tremendo, lo que queremos es que los turistas estén más tiempo en El Burgo. Hemos visto que estamos incrementando las visitas de turistas extranjeros, pero no solo podemos vivir del turismo son necesarias otras actividades.

P.- ¿Cuántas plazas hoteleras tiene El Burgo?

R.- 850 entre hoteles, pensiones, casas y pisos turísticos que se han incrementado de una manera importante, son más que en Soria.

P.- ¿Cuántas corresponden a pisos turísticos?

R.- Una treintena de pisos que suman unas 140 camas de alojamiento.

P.- ¿Cómo va a regular el Ayuntamiento los pisos turísticos?

R.- Primero tramitándolos, porque de los pisos que hay nos enteramos porque nos llega una carta de la Junta de Castilla y León . Lo que hace falta es que los establecimientos tramiten la licencia de actividad, eso permitiría intervenir al Ayuntamiento para indicar salidas de emergencia y localizar a las personas. por temas de seguridad, ¿ cómo se puede influir en todo esto?, es difícil, porque la economía es libre, si un fin de semana vienen 600 personas a las Matanzas a comer y luego salen a la calle y hacen alguna barrabasada no lo podemos controlar, porque nuestra infraestructura está preparada y dimensionada para la población que somos.

P.- ¿Con el incremento de los pisos turísticos hay problema de vivienda en El Burgo?

R.- Hace tiempo que detectamos la escasez de la vivienda de alquiler, aparte de la nueva situación, los propietarios que tienen un piso le quieren dar salida pero hoy en día hay una legislación nacional que para nada defiende la propiedad privada. Lo primero que tiene que regularse en este país es la legislación aplicable para el propietario de un inmueble. Hay miedo y se buscan otros nichos de mercado como son los pisos turísticos.

P.- ¿Cómo lleva el Ayuntamiento la ejecución de los fondos europeos?

R.- Muy complicada. Nos está costando mucho, vamos muy ajustados de plazos. Nos hemos encontrado con una nueva forma de trabajar en la administración para la que no estábamos preparados, ni los políticos ni los técnicos, y esa situación da pie a que vayamos muy lentos. Tenemos tres fondos aprobados, uno es el de alumbrado público que son 2.400.000 euros y firmaremos el contrato en estos días, la empresa tiene cinco meses de plazo para ejecutarlo, vamos bien pero muy ajustado. Otra obra de 700.000 euros es de autoconsumo para edificios municipales, que vamos bastante más ajustados, acabamos de adjudicar la redacción del proyecto y estamos pensado en pedir una prórroga y la tercera es la compra de un coche eléctrico para el que tenemos cinco ofertas. Estos tres están ajustados pero encaminados y además tenemos otros para los que esperamos financiación, como es el proyecto para eficiencia energética en San Agustín. Todos son proyectos que vienen a reducir el consumo energético del municipio y supondrá un ahorro de más del 70% de todo el gasto eléctrico.

P.- ¿Qué proyectos industriales y comerciales están en marcha?

R.- La industria es muy importante para el municipio, con la dificultad que conlleva la búsqueda de mano de obra. Huf España goza de una buena posición, en Airtificial trabajan diez personas en una nave municipal. Además tenemos un importante sector como es el de la fruta con Nufri, donde trabajan de manera directa más de 200 personas, a los que se suma más empleo en los picos de producción. En cuanto al comercio, el Ayuntamiento tiene un gran interés por ayudar al sector. Este año sacaremos el cuarto bono de comercio, desearía no hacerlo porque eso supondría que los comercios van bien pero no lo están y hay que fidelizar al cliente. Vamos a destinar 150.000 euros para una población de 5.000 habitantes, en esa proporción Soria tendría que poner 1.200.000 euros en sus bonos. En El Burgo son un gran éxito por la cantidad económica que se destina y porque todos los empadronados tienen la posibilidad, a una fecha determinada, de descargárselos. El dinero que se agota es el de los no empadronados.