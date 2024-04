El alcalde de Muriel de la Fuente:"Me dijo que le amenazó de muerte"

Publicado por Nuria Fernández Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Un vecino de Muriel de la Fuente ha denunciado al teniente alcalde del Ayuntamiento, Miguel Román Manchado (PP), por lesiones. Los hechos tuvieron lugar el pasado día 16 de abril, según confirmaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Según ha podido saber este periódico, el suceso se produjo en una calle de la pequeña población en la que se encontraron víctima y agresor.

Hubo un forcejeo entre los dos y el vecino, de 75 años, resultó herido, por lo que interpuso una denuncia por lesiones ante la Guardia Civil. Al parecer el agresor abandonó el lugar de los hechos y el herido fue atendido por otros vecinos.

El alcalde del municipio, Enrique del Prado, lamentó el suceso y, en declaraciones a Heraldo Diario de Soria, aclaró que la riña obedece a “rencillas personales” entre ambos que “vienen de lejos” y que no están relacionadas con la responsabilidad como cargo público de Manchado, ni tampoco se trata de asuntos relativos a la gestión municipal.

Del Prado aclaró que él no presenció el suceso pero sí habló posteriormente con su teniente alcalde. “Me dijo que le levantó el bastón y le amenazó de muerte y que iba a sacar la escopeta y le iba a pegar un tiro, parecer que Román se volvió y entonces le lesionó”.

El regidor municipal del PP explicó que la víctima es una persona conflictiva que "calumnia e insulta no solo a Román, sino también a mí y a otras personas del pueblo”, pero que en todos estos años no han puesto denuncia por estos insultos, “porque Muriel es un pueblo pequeño” y no se ha querido perjudicar la convivencia vecinal.

“Esto que ha pasado es algo puntual y no debía haber pasado”, puntualizó el alcalde que censuró la agresión pero también dijo que su teniente alcalde lleva años aguantando mentiras e insultos por parte de la víctima.

Muriel de la Fuente cuenta con 52 vecinos empadronados y el Ayuntamiento está formado por tres concejales, dos del PP y uno del PSOE.