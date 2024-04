El PP da de baja al teniente alcalde de Muriel denunciado por lesionar a un vecino

Publicado por Nuria Fernández Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El Partido Popular de Soria ha dado de baja como afiliado al teniente alcalde de Muriel de la Fuente (Soria), Miguel Román Manchado, mientras se esclarezca el altercado que terminó con lesiones a un vecino de la localidad por las que ha sido denunciado el responsable municipal.

El presidente del PP, Benito Serrano, indicó se trata de una medida cautelar y que el partido tomó esta decisión el lunes tras conocer la denuncia de la víctima contra el teniente alcalde y valorar el alcance del suceso.

Expresó la “más enérgica repulsa” del partido a cualquier acto de violencia “y a partir de ahora los hechos se tendrán que aclarar en los tribunales”, puntualizó el responsable del partido.

En este sentido agregó que aunque los acontecimientos “parece que responden a diferencias personales, no nos podemos olvidar que es un concejal y un teniente alcalde”. Además dijo que “lo ocurrido no tiene justificación y el partido no puede mirar hacia otro lado”.

El suceso tuvo lugar hace unos días, en el que un vecino de 75 años de Muriel de la Fuente denunció al teniente alcalde por un delito de lesiones tras una agresión que se produjo en una calle de la localidad. Parece ser que los hechos fueron presenciados por otros vecinos del pueblo que fueron los que atendieron al herido.

Por su parte, el alcalde, Enrique del Prado, también había censurado la actuación de su teniente alcalde y confirmó que se debe a “una riña personal”, por diferencias que tienen ambos desde hace tiempo.

El regidor, aunque no presenció los hechos, manifestó que había hablado con su teniente alcalde y que le había explicado cómo se habían producido. Manifestó que el vecino le insultó y le amenazó de muerte.

Rechazó que el suceso estuviese relacionado con asuntos municipales, ni políticos e indicó que él y otros vecinos del pueblo habían tenido problemas con la víctima, a la que nunca habían denunciado.

Muriel de la Fuente cuenta con 52 vecinos censados y el Ayuntamiento cuenta con tres concejales, dos del PP y uno del PSOE.