Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El manantial de Gormaz no está en venta. Así lo confirmó el propietario del bien tras la publicación por error de un anuncio en una conocida página inmobiliaria dedicada a las propiedades singulares, Lançois Doval.

Según trasladaron al actual dueño fuentes de la cita compañía inmobiliaria, se trataba de un anuncio antiguo que no se había retirado a tiempo y que daba a pie a confusión. La oferta ya se ha eliminado de la página web de la citada empresa.

El anuncio incorporaba prolija información sobre las características de las perforaciones, el aforo del sondeo y las conclusiones, así como las tablas resumen de los análisis químicos y de isótopos y el perímetro de protección de la finca.

No obstante y si bien los datos eran ciertos en el momento de la publicación, el manantial no está a la venta desde hace tiempo. En estos momentos se está explotando para la comercialización de agua mineral con las debidas declaraciones oficiales y el propietario no está interesado en deshacerse del mismo.