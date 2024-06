«Tenemos que captar más fondos europeos, quizá lo veo con una mentalidad empresarial»

Publicado por Nuria Fernández Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente de la Diputación, Benito Serrano, ha encomendado esta tarea a una de las caras nuevas de su equipo de Gobierno, Daniel García Martínez, de 41 años, vallisoletano y alcalde de San Esteban, población a la que le «ha llevado la vida», desde donde teletrabaja para una empresa tecnológica.

Pregunta.- ¿Los fondos europeos van a combatir la despoblación en Soria?

Respuesta.- Ojalá, creo que sí. Es una inyección económica importante. En la Diputación tiene un impacto muy importante y ha permitido incrementar en un 30% el presupuesto, pero se tienen que sostener en el tiempo. No sirve de nada una inyección económica fuerte un año y que se acabe, sostenido en el tiempo nos permitirá hacer proyectos que nadie se pensaba. Pido al Gobierno de España y a Europa que mantengan estas inversiones.

P.-¿Cómo ha reorganizado el equipo de Gobierno los recursos humanos y la dotación económica para el área de Reto Demográfico y Fondos Europeos?

R.- Fondos Europeos requiere de una gestión al cien por cien. Cuando captas una determinada cuantía lo que hay que hacer es ejecutarla correctamente y para ello necesitas de personas involucradas que se dediquen exclusivamente a ello. Al final se pretende dar una visión más empresarial en la administración pública. Hemos buscado un equilibrio para que en cada uno de los pilares importantes tengamos personas involucradas a nivel administrativo y financiero, a nivel técnico y de intervención. Es mi primera experiencia política en la Diputación y es un área importante, estoy muy contento con la posibilidad de crear un nuevo departamento que funciona, la gente lo ha visto con buenos ojos.

P.-¿Tiene asignada una partida independiente?

R.- Está dentro del presupuesto general de la Diputación, es un departamento transversal y multidisciplinar. El presupuesto que está asignado al departamento a día de hoy es el que procede de fondos europeos, en torno a 24 millones de euros.

P.- ¿Cuántos proyectos tiene captados la Diputación y cuántos solicitados pendientes de una concesión?

R.- En Reto Demográfico tenemos el Plan Soria, el Hub Rural, Soria con Vida, comunidades energéticas y la Agenda Rural Urbana. Esta última la estamos poniendo en marcha y está muy bien porque también podemos marcar las estrategias territoriales de innovación. Además tenemos el PERTE, el ciclo de digitalización del agua y tres DUS 5000. Aparte tenemos otros proyectos que se han derivado a los departamentos correspondientes, como Servicios Sociales y Turismo.

P.- ¿Se va a llegar todo?, ¿no ha sido la Diputación muy ambiciosa captando tantos proyectos?

R.- No ha sido ambiciosa, tenemos que captar más, quizá yo lo veo con una mentalidad más empresarial por mi trabajo. Lo que tenemos que hacer es ejecutarlos todos, por eso llevamos meses trabajando con el equipo de toda la casa, para que sean una realidad. Son proyectos ambiciosos, pero creo que eso es bueno, Soria es una de las tres diputaciones que han concurrido al PERTE del agua, además tenemos proyectos que son novedosos. Ahora es el momento de ejecutar y seguir captando fondos, pero con la situación actual de la política nacional está un poco parado, esperamos que en breve volverán a salir convocatorias . Hemos implementando es un cronograma de acción y dentro de éste se marcan las pautas.

P.- ¿En qué porcentaje de ejecución están los proyectos en marcha?

R.- Desde que te conceden un proyecto del calado del PERTE del agua hasta que lo puedes ejecutar lleva un procedimiento. A día de hoy es cierto que tenemos un porcentaje más bajo debido a esto. Nos dieron algún proyecto en noviembre y el definitivo en marzo y hasta que te pones a ello... pero estoy seguro que acabaremos el año con todo ejecutado, lo que tenemos pactado y marcado. El año pasado por modificaciones, el Plan Soria salió más tarde de lo esperado, pero éste se publicarán todas a principios de junio para que se ejecuten y se justifiquen antes del 31 de octubre.

P.- ¿Han solicitado prórroga para algún proyecto?

R.- De momento no se contemplan prórrogas, nuestro objetivo es la fecha tope que marcan las convocatorias. Tenemos que pensar en ejecutarlo en plazo. Luego nos encontraremos con complicaciones porque, a veces, en la provincia no hay empresas y determinadas obras quedan desiertas en los pueblos, pero no tenemos que pensar en esto.

P.- Entonces ¿no piensan en la posibilidad de tener que devolver subvenciones?

R.- No, por supuesto que no.

P.- Le recuerdo que la Diputación ya ha perdido una subvención para los bomberos

R.- El presidente ya ha dado explicaciones sobre ello y las obras se van a hacer. La situación es diferente a lo que tenemos en Fondos con proyectos a los que hemos ido en concurrencia competitiva, los hemos conseguido y tenemos unas fechas a las que tenemos que llegar. Es difícil, por supuesto, pero nadie se puede plantear perder un fondo, tenemos que ejecutar todo y captar más. Es normal que la oposición busque la desestabilización, al final es política, pero creo que lo de los bomberos fue un caso excepcional.

P.- ¿La próxima convocatoria del Plan Soria contempla alguna novedad?

R.- Seguimos con las bases que funcionaron muy bien como vivienda. Hemos planteado una para ruinas y regeneración urbana. Contamos también con el apoyo a comercio o natalidad y hemos vuelto a incluir las bases de transformación digital de las empresas. En Plan Soria hay una serie de proyectos singulares que incluye las obras en Santa Inés y el Circuito de Aguas Bravas que también se van a llevar a cabo.

P.- ¿En qué fase se encuentran los proyectos DUS 5000?

R.- Estamos finalizando la redacción de los pliegos para la licitación de las obras, creo que al final de verano tendrá que estar el proyecto redactado y finalizado. Son tres convocatorias diferentes, una está muy enfocada al autoconsumo y a estaciones de bombeo, hay otra para dotación de vehículos eléctricos. Los DUS son complicados, cualquier pequeña modificación te penaliza, hay que ir con pies de plomo, afortunadamente hay mucha gente experta en la casa. Llega a muchos municipios y a una parte importante de la población, esto repercutirá al final en la factura. Han llegado ya diferentes resoluciones, había un DUS que parecía que se había perdido, finalmente lo luchamos en noviembre y conseguimos que nos lo concedieran. Estamos en la fase de comunicación con los ayuntamientos involucrados porque ellos realizan una pequeña aportación.

P.- ¿El PERTE es solo cambiar los contadores?

R.- No, hay muchas actuaciones, se permite el telecontrol y telegestión del ciclo del agua, también registro de entrada y salida en el ciclo del agua, se va a tener una monitorización externa y una captación de datos diaria y se van a poder hacer comparativas de la detección de fugas para reducir los consumos. Creo que dejará preparada la instalación en la provincia para tener toda la información en tiempo real y saber dónde tenemos las fugas. Uno de los hitos del proyecto es la reducción de las pérdidas de agua, no son solo contadores.

P.- ¿Qué ha hecho la Oficina de Despoblación desde que se creo?

R.- Es un buen punto de partida, la Oficina nos tiene que poner como referente. El término de la España Vaciada no me gusta, los que estamos viviendo aquí no estamos vaciados de nada, creo que Soria tiene muchas oportunidades y se tendría que tener una fiscalidad diferenciada. La Oficina de la Despoblación tiene que ser algo que permita seguir evolucionando y creando iniciativas diferentes para luchar contra esa despoblación que es sangrante. Hasta ahora se ha adquirido un espacio para ello, se ha creado el departamento y se va incorporando gente

P.- ¿Pero qué es lo que ha hecho la Oficina en estos años?

R.- Se creo hace un par de años, se hizo un convenio con la Universidad de Valladolid, ha participado en la captación de fondos de Reto Demográfico y ahora necesitábamos darle una forma y un espacio, la forma ha venido de la mano del departamento y el espacio con la adquisición de un local. Desde que se creo ha estado involucrada en el PERTE del agua y en proyectos como Soria con vida.

P.- ¿Cómo Soria con vida que se presentó como proyecto pionero?

R.- Está en marcha. Había diferentes líneas de actuación, en las que estaba incluido un convenio con la Universidad de Valladolid. Tiene que estar ejecutado a diciembre de 2024. Es cierto que hay ciertos proyectos que son intangibles para la ciudadanía, trazar sinergias entre distintos estamentos para la atracción de empleo o inversión no es tan tangible, éste es un proyecto más intangible, tiene una parte de promoción para vender las bondades que tiene Soria como provincia e intentar potenciar las entidades pequeñas. Cuenca y Teruel lo vieron como referente.