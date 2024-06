El Burgo y Berlanga acogen a 44 vehículos centenarios de ruta por Soria

Publicado por Verónica Reglero Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Un total de 44 vehículos participan durante este fin de semana en el II Encuentro Nacional de Vehículos Centenarios que se desarrolla en El Burgo de Osma organizado por la Federación Española de Vehículos Antiguos (FEVA) y la colaboración de los ayuntamientos de ElBurgo y Berlanga así como la Diputación de Soria.

El presidente de la Federación, Raúl Aranda, explicó este sábado que «de los 44 vehículos inscritos, entre coches y motos, el más antiguo es un Renault rojo que data de 1902». Para participar los vehículos deben haber sido construidos antes del 31 de diciembre de 1924. Como curiosidad explica que durante la ruta que realizaron este sábado y que les llevó hasta el Monasterio de la Vid (Burgos) les acompañó «un Renault 10 del año 1966 de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil».

La participación de los 44 vehículos supone movilizar en torno a unas 150 personas que llegan desde todos los puntos de la geografía española: Sevilla, Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, País Vasco, Cantabria, Madrid...

Este encuentro es la segunda vez que se realiza en El Burgo y Aranda asevera que la elección de la provincia soriana como sede no es casualidad. «Durante la primavera el campo está precioso, las carreteras provinciales por las que circulamos a no más de 50 kilómetros por hora no tienen mucho tráfico, El Burgo y Berlanga nos ponen todas las facilidades posibles al igual que la Diputación, se come fantástico, los enclaves son preciosos...», enumeró.

El parque móvil de este tipo de vehículos en España, apuntó Aranda «ronda los 150.000. Son coches que nos van a sobrevivir, que son obras de arte andantes y que pasarán de generación en generación. Nuestro objetivo es que sigan funcionando porque al final hay que darles uso».

Durante la jornada de este domingo los participantes viajarán a Berlanga de Duero por la ruta marcada por la organización aparcando los vehículos en la plaza situada al pie del palacio de los Marqueses. Tras la comida, retorno a El Burgo aunque con la recomendación de parar a contemplar el castillo de Gormaz.