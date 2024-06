Publicado por Raquel Fernández

Jessica Pascual es una de las Instagramers sorianas con mayor repercusión en estos últimos años y buena cuenta de ello lo avalan sus 107.000 seguidores en esta red social y las más de 120.000 en Tik Tok, llegando a una audiencia de más 300.000 seguidores con todas sus cuentas.

Pero esta joven de 35 años, natural de El Burgo de Osma y con raíces pinariegas en Vadillo, comenzó en el mundo de las redes sociales sin esperar este éxito y sin saber que se convertiría en una embajadora de Soria y de sus productos. Ahora, cuatro años después del comienzo de esta aventura que la ha llevado a ser toda una influencer, reconoce estar disfrutando en este mundo de las nuevas tecnologías que avanza a pasos de gigante.

Todo comenzó cuando se propuso compartir su vida diaria, sus planes, sus aventuras… Todo ello ligado con un toque de humor y una potente personalidad que llevaron a Jessica a conseguir la clave para llegar al público. “Jessi.pt es mi cuenta de Instagram personal, no la usaba y hace cuatro años empecé a compartir mi día a día, lo que hacía con mis amigos el fin de semana… A ellos les debo mucho. A la gente le gusta ver los planes que tenemos, festivales, hoteles, senderismo, restaurantes. Hasta quedar para tomar un café en el bar del barrio”, explica Jessica.

Jessica Pascual en el Cañón del Río Lobos.HDS

Vive desde los diez años en El Burgo de Osma y este municipio y toda la provincia en general son protagonistas indiscutibles de sus vídeos. Asegura que ayudará a su provincia siempre que pueda, "porque sé que muchas familias viven del turismo y por eso siempre lo recomiendo. Nombro la provincia y disfruto recomendando a mis seguidores sitios que pueden visitar o incluso para vivir. Me declaro una gran enamorada de mi tierra. El torrezno de Soria es uno de los puntos fuertes, me preguntan muchísimo, desde cómo se hace hasta donde lo pueden comprar”.

Explica Jessica Pascual que en sus vídeos en Instagram o Tik Tok sube lo que le apetece en cada momento, “no sigo patrones de lo que suben los demás creadores de contenido. Para mí es mi hobby, me divierte muchísimo y estoy acostumbrada a que me pidan fotos, interactuar con la gente que viene a saludarme”, expresa, confesando que antes era muy tímida pero que “eso ha cambiado por completo, con las redes sociales he conocido gente maravillosa”.

El secreto de su éxito es su naturalidad, “soy así y seré así siempre. Evidentemente, como creadora de contenido sé cómo hacer un vídeo viral, pero muchas veces es tener la suerte de que a las personas que llegue tu vídeo les guste. Y quieran quedarse en tu cuenta. Es muy importante subir contenido todos los días y contestar. Me lleva más de 4 horas al día, pero me gusta que la gente que escribe tenga una respuesta”, señala.

Aunque confiesa que podría vivir de las redes sociales, éste no es su verdadero trabajo, ya que se dedica a la automoción, aunque estudió en La Merced Hostelería y Turismo, de ahí su pasión por la gastronomía, tema protagonista de muchos de sus vídeos.

No le preocupa el tener más o menos seguidores “porque es simplemente mi entrenamiento” y asegura que “nunca le vas a gustar a todo el mundo, siempre hay haters, pero yo no me dejo influir por personas que ni siquiera conozco”, concluye.