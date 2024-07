Arranca el Motorbeach, las fotos y el programa

Publicado por Mario Tejedor Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Viernes 12

9:00-21:00 Desayunos + Cafes + Tes + Tostadas + Galletas + Bizcochos ... - Zona Reggae

10:30 Apertura Entrada, acceso, taquillas.

11:00 Ruta Motera RECOMENDADA, libre, NO GUIADA.

12:00 MUD RACE - Carrera de Barro. Entrenamientos libres. Zona playa detrás del escenario.

13:00 Agente Blosson Dj (Sesion Vermut)

14:15 ARTEMIO Y NEBRASKA Sesion Vermut Zechini, barra principal

15:30 DJ Tiki Boom

16:30 MUD RACE. Carrera oficial. Zona playa detras del escenario.

17:00 - 20:00. Apertura - Cierre Circuito Enduro Vintage entrenamientos Libres.

18:00 MOTOBALL - Futbol en moto. Liga clasificatoria por equipos.

19:00 MOTOPAINTBALL - Paintbal en moto por parejas: piloto + pistolero.

19:30 EL DONUT - Flat Track. Motos participantes con dorsal, a parque cerrado para chequeo.

19:45 EL DONUT - Flat Track Entrenamientos oficiales organizados.

18:00 a Sunset Zona Reggae: Guille Tanaka y Moon Invasion

20:30 h a 21:30 h PANIKS

21:45 h a 22:45 h KING SALAMI & THE CUMBERLAND 3

23:00 h a 00:00 h MAD SIN

00:15 h a 01:30 h THE NEATBEATS

1:30 a 3:00 h. CAPITAN SURFOCKER

3:00 a 4:30 h. LOCO SOUND OF TEPPAZ

Sábado 13

9:00-21:00 Desayunos + Cafes + Tes + Tostadas + Galletas + Bizcochos ... - Zona Reggae

10:30 Apertura de puerta principal, entrada, taquillas.

11:00 Cronometradas Enduro Vintage.

12:00 "Viajo en moto" - podscat en directo, escenario principal.

13:00 Adolfo Boneville dj

14:15. Artemio y Nebraska Sesion Vermut Zechini barra principal.

18:00 a Sunset Zona Reggae: Guille Tanaka y Moon Invasion

16:·30 Exhibicion CarCross. Zona Mud Race, playa de las vacas.

17:30 Motoball -Semifinales y Finales.

18:30 Motopaintball: paintball en moto por parejas: piloto y pistolero.

19:00 El Donut - Flat Track. Motos participantes con dorsal, acudir a parque cerrado para chequeo.

19:00 El Donut - Flat Track . Carreras oficiales organizadas.

20:20 FOTONA DEL MOTORBEACH: TODAS LAS MOTOS ENFRENTE DEL ESCENARIO.

20:30 h a 21:30 h NEVADAH

21:30 BEACH RACE: Carrera en la playa al Sunset, todos juntos.

21:45 h a 22:45 h LAS FURIAS

23:00 h a 00:00 h THE NOMADS

00:15 h a 01:30 h NASHVILLE PUSSY

1:30 a 3:00 h. MALAMEZCLA DJ

3:00 a 4:30 h. LOCO SOUND OF TEPPAZ

Domingo 14

9:00-21:00 Desayunos + Cafes + Tes + Tostadas + Galletas + Bizcochos ... - Zona Reggae

10:30 Apertura de puertas, entrada principal, taquillas

13:00 Adolfo Boneville Dj

15:00 Gran Sorteo final, entrega de premios y agradecimientos en la CARPA.

17:00 Despedida y cierre