La DGT aprovecha Motorbeach para presentar su campaña de seguridad para motos

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, ha aprovechado la mañana de este viernes el marco de la celebración en Vinuesa del Motorbeach Festival, que tiene lugar en el entorno del embalse de la Cuerda del Pozo hasta el próximo domingo, para presentar el decálogo de prevención de siniestralidad vial en la conducción de motocicleta.

El pasado 26 de abril, el Ministerio del Interior presentó un paquete de medidas para reducir la siniestralidad vial. Entre las medidas expuestas había un apartado específico referido al refuerzo de la seguridad de los motoristas, uno de los aspectos que se recogía era una campaña de información y prevención dirigida a motoristas mediante la publicación y distribución de un tríptico y un folleto sobre seguridad vial.

Además, se intensificarán las campañas de control y vigilancia dirigidas a motoristas los fines de semana entre junio y octubre, meses en los que la presencia de este colectivo es más frecuente.

Se utilizarán motos camufladas en aquellos sectores de las comunidades autónomas con mayor presencia de motoristas, entre las que se encuentra Castilla y León, además de Andalucía, Valencia, Galicia, Baleares y Canarias.

Se priorizará el uso de estos vehículos en las horas y vías con mayor siniestralidad.

También, dentro de la campaña de información y prevención dirigida a motoristas se incrementarán los mensajes de concienciación sobre este colectivo y su vulnerabilidad a través de redes sociales, paneles de mensaje variable y cualquier otro medio disponible.

El tríptico y el decálogo han sido elaborados por la Dirección General de Tráfico en colaboración con la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. El subdelegado ha estado acompañado por el alcalde de Vinuesa, Juan Ramón Soria, por el jefe provincial de Tráfico, Sergio Gómez Dean, y por el teniente del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Soria, Joaquín García Ruiz. Han distribuido entre los asistentes al festival estos trípticos y folletos.

Además de presentarlos en el Motorbeach, el tríptico y el decálogo serán distribuidos en Centros de Reconocimiento de Conductores y en Escuelas Particulares de Conductores. También, a través del Subsector de Tráfico, en puntos de estacionamiento de motoristas.

En Soria, en 2021 hubo un motorista fallecido en accidente de tráfico. En 2022 no hubo ninguno, pero en 2023 otra persona a los mandos de una moto falleció en la carretera. Hasta el momento, en 2024 no ha habido motoristas fallecidos en las carreteras sorianas.

Decálogo de seguridad

Entre los consejos que se ofrecen para prevenir la accidentalidad de los conductores de motocicletas destacan que, antes de salir a la carretera, hay que revisar los elementos de seguridad de la moto, tales como neumáticos, frenos o alumbrado, entre otras cosas.

Hay que utilizar siempre el casco correctamente abrochado. Es mejor el casco integral, modular, con mentonera bajada. También hay que usar prendas de motoristas homologadas, mejor reflectantes, como chaqueta, pantalón, botas, guantes, chaleco airbag, protecciones.

Tienen que estar siempre atentos a la conducción y adaptar la velocidad a las condiciones ambientales de la vía y del tráfico. Igualmente, deben practicar una conducción preventiva que permita anticiparse a las circunstancias imprevistas y a las reacciones de los demás usuarios de la vía, guardando la distancia y los márgenes de seguridad convenientes.

El motorista debe señalizar todas las maniobras que realice, especialmente aquellas que supongan un riesgo para la circulación. En caso de accidente o avería, nunca tiene que dar la espalda a la circulación. Debe colocarse en el lugar más seguro posible y avisar al resto de conductores hasta que se solvente la incidencia.

Se recomienda también evitar la rutina, sin relajar las medidas de seguridad, y es obligatorio cumplir las normas de circulación puesto que es la mejor manera de prevenir accidentes. Por último, no hay que asumir riesgos innecesarios. La conducción debe ser responsable y respetuosa con los demás.

La Dirección General de Tráfico recuerda que la carretera no es un circuito de carreras y que lo importante es regresar.

Las imprudencias más comunes son las distracciones. Causan seis veces más siniestros viales que los que provocan el cansancio o la disminución de las condiciones psicofísicas, dos veces más que el exceso de velocidad y 1,6 veces más que las infracciones.

Para poder adelantar hay que asegurar al 100% la efectividad de la maniobra y tener una visibilidad adecuada a la vía y al entorno. No está permitido adelantar por la derecha o por el arcén.

La velocidad debe ser como máximo la permitida por la ley y nunca se debe sobrepasar la velocidad que permita detener el vehículo ante cualquier obstáculo previsible. Por ejemplo, en un cruce se deberá llevar una velocidad que permita para el vehículo en caso de que otro conductor no respete nuestra prioridad de paso.

En España, los conductores de motocicletas tienen casi el triple de probabilidades de sufrir lesiones graves y más del 50% de fallecer en siniestros viales, en comparación con los usuarios del resto de vehículos.

Las lesiones cerebrales representan la causa principal de muerte en accidente de moto, mientras que la lesión de médula espinal es una de las lesiones más devastadoras sufridas por motoristas. También la amputación o fractura de miembros. La piel y el músculo pueden ser dañados de forma permanente y en algunos casos, los dedos deben ser amputados.

El viaje comienza antes de arrancar. Hay que revisar el estado del vehículo (neumáticos, alumbrado, líquidos, frenos, etc.) al menos una vez al mes. El casco tiene que estar correctamente abrochado incluso en desplazamientos cortos o dentro del garaje. El motorista tiene que circular siempre con casco. Si usa casco modular, tiene que llevar la mentonera bajada.

Las punteras de los pies deberán ir colocadas en paralelo y siempre por encima de las palancas de marcha y freno. Se recomienda sentarse con la espalda recta, lo más adelante posible y con las rodillas pegadas al depósito. Y también es recomendable utilizar prendas homologadas.

Cumplir las normas de circulación evitará gran parte de los siniestros viales durante la conducción, pero no todos. Conducir a una velocidad adecuada permite reaccionar mejor ante imprevistos o incidencias, especialmente en condiciones climatológicas adversas en las que se recomienda disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad.

Aplicar técnicas de conducción preventiva ayuda a anticipar las reacciones de los demás conductores o usuarios de la vía. Hay que guardar la distancia de seguridad con el vehículo de delante y esta debe aumentar cuando disminuya la visión a causa del tráfico, visibilidad, adherencia o por el aumento de la velocidad. En caso de obstáculo, se debe dirigir la mirada hacia la salida, nunca hacia el obstáculo.

Las infracciones más comunes son por exceso de velocidad. Las sanciones van desde 100 a 600 euros y hasta seis puntos. Después, los adelantamientos incorrectos. Suponen sanciones de 200 a 500 euros y de 4 a 6 puntos.

Circular en sentido contrario está sancionado con entre 200 y 500 euros y con una pérdida de hasta 6 puntos. Zigzaguear entre coches, hasta 500 euros y 6 puntos. Los cambios de sentido incorrectos, entre 200 euros y 3 puntos. Conducir bajo los efectos de alcohol o drogas, desde 500 a 1.000 euros y desde 4 a 6 puntos.

No utilizar el casco o hacerlo de manera incorrecta, 200 euros y 4 puntos. No respetar un semáforo en rojo o un Stop, 200 euros y 4 puntos. Y no debe olvidarse que algunas infracciones pueden considerarse delito.