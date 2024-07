Vinuesa promueve su propia comunidad energética

Publicado por Nuria Fernández Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Vinuesa (Soria) implantará una comunidad energética en el municipio con la instalación de placas solares en los tejados de edificios municipales para el autoconsumo de energía en los edificios públicos y que abrirá a los vecinos se puedan enganchar a ella.

El alcalde, Juan Ramón Soria, ha explicado que se ha dado este paso ante el interés por parte de los visontinos de realizar instalaciones para el autoconsumo y los propietarios que residen en el casco antiguo no lo pueden hacer porque el espacio cuenta con protección, por lo que la comunidad energética es una solución a esta demanda.

El Ayuntamiento invertirá 60.000 euros, para lo que cuenta con una subvención del programa DUS 5000, para colocar paneles solares en los tejados de la piscina, el depósito del agua y en el polideportivo que facilitará el consumo energético a estos tres edificios y al resto de titularidad municipal a través de la comunidad energética.

Soria explicó que la superficie en las cubiertas de estos tres edificios es lo suficientemente grande para generar la energía para los edificios municipales y para dar cabida al autoconsumo de los vecinos interesados.

Por ello se planteará la constitución de una cooperativa de usuarios y consumidores que no implica inversión del cooperativista, se puede formar parte por una aportación simbólica y única de 2 euros y la responsabilidad sobre las inversiones que realice la cooperativa será únicamente de 2 euros.

La iniciativa la impulsan las empresas CEL Management y Ríos Renovables, esta última es la adjudicataria de la instalación energética municipal.

El próximo día 23 de julio se va a llevar a cabo una reunión informativa en el salón del Ayuntamiento. En esta presentación se informará a todos los asistentes sobre la comunidad energética de Vinuesa y las ventajas de la cooperativa al ser un modelo voluntario y abierto, sin inversión por parte de vecinos, empresas y entidades locales.

Posteriormente, se realizará el primer estudio con los interesados para valorar la implantación de autoconsumo colectivo para abastecer mediante energía fotovoltaica a los cooperativistas y tras el desarrollo de esta primera fase, la comunidad energética será ampliable con otras ubicaciones, ampliaciones de potencia, almacenamiento de energía mediante baterías o la implantación de otras fuentes de generación con energías renovables.

La empresa Ríos Renovables está especializada en instalaciones fotovoltaicas y comunidades energéticas y subraya que este modelo energético no requiere de inversión y aporta beneficio al cooperativista, tanto en el ahorro en la factura de la electricidad (que puede llegar a ser de hasta el 40%), como de instalación, porque se realizan las instalaciones en ubicaciones municipales mediante el autoconsumo colectivo y no se tienen que hacer obras en los tejados de particulares, ya que estas instalaciones se agrupan y concentran en puntos de distribución donde están ubicados los edificios o terrenos municipales, como económico, porque los vecinos no tienen que desembolsar ni invertir en sus propias instalaciones fotovoltaicas.

La empresa administradora de Comunidades Energéticas CEL Management será la encargada de gestionar la cooperativa.