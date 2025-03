Adif estudia la venta en bloque de las 51 viviendas ferroviarias de Torralba del Moral

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha confirmado a este medio la situación que viven 15 familias del poblado ferroviario de Torralba del Moral que han denunciado públicamente la rescisión de los contratos por los que tenían alquilados desde hace muchos años estos inmuebles.

Sin embargo, desde Adif matizan que en los contratos de alquiler «se recoge por escrito que las viviendas son para uso vacacional y de ninguna manera se pueden utilizar como vivienda habitual, que es lo que se está haciendo, incumpliendo los contratos firmados» por lo que «una vez se han ido cumpliendo los plazos los contratos se han rescindido y, como las viviendas siguen ocupadas, hemos terminado en los juzgados» con órdenes de desahucio por medio. Unos contratos que se firmaron en estos términos, indican desde Adif «porque la barriada carece de servicios de abastecimiento y saneamiento», por ejemplo.

Un escenario que lleva a Adif a plantearse qué hacer con este poblado ferroviario que suma 51 viviendas. «Las casas no reúnen condiciones de habitabilidad y no se pueden poner en el mercado», aseguran a la vez que añaden que «el planteamiento sería vender el conjunto del poblado en bloque» a algún interesado que debería acometer las obras necesarias para poder rehabilitarlo y rentabilizarlo.

Respecto a la inversión realizada por Adif que construyó hace unos años un par de depuradoras y una potabilizadora generando expectativas de futuro a los vecinos de estos inmuebles, apuntan desde el organismo ferroviario que «son infraestructuras que no están conectadas a ninguna red. En su momento hubo alguna posibilidad pero desde el Ayuntamiento de Medinaceli no hubo ninguna voluntad». Por eso, finalmente, la potabilizadora ni siquiera llegó a funcionar nunca.

Las mismas fuentes de Adif reconocen que esta situación de tener que terminar en los juzgados «no es plato de gusto para nosotros tampoco pero somos los propietarios y, al final, la última responsabilidad es nuestra». Por este motivo, las viviendas que se abandonan (ya sea voluntariamente o después de haber perdido el juicio por desahucio) se tapian tanto las ventanas como las puertas. Pero «también hay que añadir un motivo de seguridad ya que si algo ocurre la última responsabilidad es de Adif como propietario».

Por eso, desde Administrador de Infraestructuras Ferroviarias quieren incidir en que estas viviendas de Torralba del Moral «por contrato no deberían tener la ocupación como primera vivienda que tienen por lo que se ha decidido a la finalización de los contratos, no proceder a la renovación de los mismos ya que es un núcleo que no reúne las condiciones de habitabilidad» sin agua potable (sí agua corriente) ni urbanización (no hay farolas)...

Adif «está dispuesto a estudiar alternativas pero no a vender una por una las casas, es inviable. Sin embargo, no hemos encontrado voluntad por parte de las administraciones».