La Virgen de las Lagunas regresa a Villálvaro en su tradicional romería, las fotos

Villálvaro y Zayas de Báscones se unen en romería.SANDRA GUIJARRO

Publicado por Sandra Guijarro Soria Creado: Actualizado:

Villálvaro celebró este sábado uno de los días más significativos de su calendario con la llegada de la Virgen de las Lagunas en romería, en el marco del tradicional intercambio que mantiene con la vecina localidad de Zayas de Báscones. Ambas poblaciones, integradas en el término municipal de San Esteban de Gormaz, comparten desde hace décadas la custodia de esta talla mariana, que permanece medio año en cada pueblo.

La jornada comenzó a media mañana con la salida de la imagen desde Zayas. A su llegada a Villálvaro, la Virgen fue recibida por los vecinos a los pies de la ermita, donde comenzó una procesión hasta el templo románico, acompañada por la música de la charanga y el ambiente festivo que caracteriza esta cita.

La misa, celebrada en el interior del templo, reunió a numerosos vecinos, que participaron en el acto religioso como parte central de la jornada. Tras la ceremonia, la celebración continuó en el entorno del carril, donde los asistentes compartieron una comida campestre en un ambiente de convivencia y buen tiempo. Después de la comida, los vecinos recogieron la imagen de la Virgen, que reposaba en la ermita, y la trasladaron en procesión hasta la iglesia de San Mamés, donde permanecerá durante los próximos meses. Durante el recorrido se celebró la tradicional subasta de banzos, que puso el cierre a una jornada marcada por la devoción y la hermandad entre ambas localidades.