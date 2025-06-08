El Procurador pide un diagnóstico de contadores de agua en los pueblos de Soria

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El Procurador del Común ha solicitado a la Diputación Provincial de Soria que elabore un diagnóstico completo y actualizado sobre el grado de implantación de contadores de consumo de agua potable y su puesta en funcionamiento para facturar los consumos.

Un requerimiento de oficio de la Institución que se muestra preocupada por la gestión eficiente del agua tras constatar que existen localidades que no disponen de contadores, así como que no se realiza una lectura efectiva y se recurre a tarifas fijas que no revelan los usos reales de consumo.

Además propone el refuerzo de una línea de subvenciones para incentivar la instalación de medidores de agua en los municipios que carecen de ellos, priorizando las intervenciones en los núcleos de población que son más vulnerables.

Otra de las peticiones del Procurador a la Diputación sorianas es la necesidad de intensificar la asistencia técnica y económica a los ayuntamientos para que instalen los contadores y elaboren ordenanzas fiscales para regular el abastecimiento, sin olvidar la necesidad de impulsar una campaña de sensibilización ciudadana sobre la necesidad de controlar el consumo de agua.

Un total de 128 pueblos de Soria no tienen contadores y 71 no aplican tasa a los vecinos por el servicio de abastecimiento domiciliario, según la información que la misma Diputación facilitó al Procurador dentro del expediente que ha tramitado.

Eso significa que una quinta parte de los pueblos de la provincia adolecen de contadores, pero no suponen una quinta parte de la población, puntualizó el presidente, Benito Serrano, que subrayó que la Diputación ya trabaja en tomar medidas eficientes para la gestión del agua a través de un PERTE que digitalizará el ciclo en 320 pueblos pertenecientes a 121 municipios. A este plan se suma otro PERTE, gestionado por la Junta de Castilla y León, que actuará en la misma línea en los municipios de mayor población.

Serrano explicó que con estos planes no se va a llegar a digitalizar toda la provincia, pero el objetivo de la Diputación es completar el cambio de los contadores con fondos propios del Plan Provincial.

El desarrollo del PERTE se está realizando en plazos, según explicó Benito Serrano. En la actualidad, la empresa que se encargará del cambio de contadores está eligiendo los modelos y se trabaja en la plataforma que permitirá la lectura conjunta en toda la provincia. Para Serrano, conseguir uniformidad para realizar una gestión conjunta en el futuro es uno de los objetivos en la implantación de la tecnología.

No obstante, el Procurador expone que mientras se ejecutan estos proyectos una parte significativa del territorio provincial carece de instrumentos de control de agua «lo que dificulta el cumplimiento de los principios de eficiencia, sostenibilidad y equidad en la prestación del servicio público» .