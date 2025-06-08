Muere un joven motorista al salirse de la C-101 en Ólvega

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un motorista ha fallecido en la noche de este sábado, 7 de junio, tras salirse de la vía cuando circulaba por la carretera CL-101, a la altura del kilómetro 14 dentro del término municipal de Ólvega, en Soria.

El el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió la llamada de aviso a las 22.54 horas, en la cual se advertía del accidente en el que había resultado herido un motorista al salirse de la vía.

Desde la sala del 1-1-2 se informó a la Guardia Civil de Tráfico de Soria y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó al equipo médico de Ólvega y una ambulancia soporte vital básico. Una vez en el lugar del suceso, el personal sanitario confirmó el fallecimiento del varón de 23 años.

Se trata del tercer suceso que ocurre en las carreteras de la provincia en menos de 24 horas. En la mañana de este sábado, un ciclista falleció en la SO-820, tras ser encontrado inconsciente a la altura del kilómetro 26, aunque los primeros indicios descartaron el accidente. Además, un motorista tuvo que ser rescatado al sufrir un accidente en una pista forestal.