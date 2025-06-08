Heraldo-Diario de Soria

La Diócesis de Osma-Soria confirma a 37 adultos en la Catedral de El Burgo

Los confirmandos procedían de distintos municipios de la provincia de Soria

Una gran fiesta para la Iglesia Diocesana

La Diócesis de Osma-Soria confirmó este domingo a cerca de 40 adultos, un Sacramento que suele impartirse en la adolescencia, pero que puede ser recibido en cualquier momento de la vida. La Catedral de El Burgo acogió la ceremonia, presidida por el obispo, Abilio Martínez Varea, y con la presencia de familiares y padrinos de los confirmandos, procedentes de Medinaceli, San Leonardo de Yagüe, San Esteban de Gormaz, El Burgo de Osma, Almazán y Soria

