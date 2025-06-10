Las tormentas dejan un pequeño incendio por rayo en Molinos de Duero

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El nuevo episodio de tormentas dejó un suceso en la tarde-noche de este lunes en Pinares. Un pequeño incendio cerca del casco urbano de Molinos de Duero apunta como causa probable a la caída de un rayo. Por suerte se controló con rapidez y la superficie afectada es escasa aunque cayó en arbolado.

El fuego se detectó a las 21.04 horas según el sistema de información en directo de incendios forestales de la Junta de Castilla y León. Hasta el lugar se movilizaron dos agentes medioambientales, una cuadrilla de tierra y una autobomba.

Se dio por controlado a las 21.38 horas, en poco más de media hora, pero se mantuvo la vigilancia con una persona ante el riesgo que supone la caída de rayos, cuyos efectos no siempre 'emergen' en el momento.

El balance de la Junta es de 0,0004 hectáreas de superficie forestal arbolada quemadas por el incendio. Cabe recordar que para la tarde de este martes, la tarde de este miércoles y la madrugada del jueves siguen activos avisos por tormentas -y por ende rayos- en toda la provincia.