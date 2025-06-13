Abierto el plazo de ofertas para la ejecución del campo de hierba artificial de Almazán

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Desde el pasado miércoles se mantiene abierto el plazo de presentación de ofertas para la ejecución del campo de fútbol de césped artificial a instalar en el Parque adnamantino de La Arboleda, según ha informado este viernes el Ayuntamiento de la villa.

El presupuesto base de licitación es de algo más de 733.000 euros (con IVA) y en la contratación se tendrán en cuenta cuestiones como la experiencia demostrable en proyectos similares, la justificación, coherencia y viabilidad del programa de ejecución de obras presentado, la sostenibilidad y el respeto ambiental, así como el precio y el plazo de ejecución.

Tal y como detalla el alcalde de Almazán, Jesús Cedazo Mínguez, entretanto se realiza la contratación, y una vez obtenidos los permisos correspondientes, se ultimarán los trabajos previos que incluyen el soterramiento de la línea eléctrica que cruza la parcela donde se construirá el campo y la adecuación del espacio.

El proyecto de ejecución de campo de fútbol es una iniciativa del Ayuntamiento que pretende fundamentalmente dar respuesta a las necesidades de la Escuela de Fútbol adnamantina, que contó con 220 alumnos y alumnas en la campaña recién finalizada.

Su instalación tendrá lugar en la parcela municipal colindante con el campo de la Sociedad Deportiva en el Parque de la Arboleda y se situará paralelo a éste con la intención de que parte de las instalaciones sean compartidas y generar un complejo funcional y dotado de todos los equipamientos necesarios.

El uso será tanto para fútbol 11 como fútbol 7, con unas dimensiones de 100 x 64 metros, homologado para competiciones de 2ª-B y 3ª división (1ª y 2ª RFEF), de acuerdo con las normas reglamentarias de la Real Federación Española de Fútbol. El campo de fútbol será de hierba artificial, sobre capa de aglomerado asfáltico y cumplirá con los requisitos establecidos en la norma UNE-EN-153301:2014.

Contará con todos los servicios de riego, iluminación, desagüe y saneamiento, así como preinstalaciones para futuras mejoras y los equipamientos necesarios para la práctica del fútbol.

El perímetro exterior se delimitará con una valla y se dotará de dos entradas una al noreste para acceso general y otra de comunicación con el campo actual. Inicialmente el público se situará en la banda noroeste con barandilla de protección, con los banquillos y acceso a servicios por el lateral adyacente al campo municipal La Arboleda

El plazo de presentación de ofertas finaliza el día 25 de junio y la fecha prevista para que esté operativo es una vez comenzada la campaña 2025-2026.