El Burgo de Osma ya tiene cartel anunciador de fiestas

Las fiestas de El Burgo de Osma ya tienen cartel anunciador. El Ayuntamiento acaba de hacer público el fallo del concurso para la elección del cartel que anunciará los días grandes de la villa. La imagen de un toro lleno de color es la protagonista de este cartel de las fiestas patronales de la Virgen del Espino y San Roque para este 2025. El autor es José Ángel Ligero.

Cartel anunciador de fiestas 2025HDS

El ganador recibirá 600 euros al hacerse con el primer premio de este concurso que falla la Comisión de Festejos y una representación de las peñas de la localidad.

Mientras, el ganador del cartel infantil, con el título Viva El Burgo de Osma vuelve a ser Alejandro García López que ya resultó premiado el año pasado. El concejal del ramo, Elías Alonso, apunta la intención del Ayuntamiento de hablar con el agraciado para pactar el premio puesto que ya en la edición de 2024 ganó una Tablet y quizá desee cambiar de obsequio.

Aunque faltan unos dos meses para las fiestas, el Ayuntamiento ya se ha reunido con las peñas en tres ocasiones y también se han mantenido encuentros con las agrupaciones de la Ciudad de Osma, en este caso para ajustar el programa de las fiestas de Santa Cristina de julio y San Mateo de septiembre, según fuentes municipales.

Aún no hay datos sobre la feria taurina que, si se cumplen las previsiones municipales, podría presentarse en los primeros días del mes de julio.

La reina de las fiestas será Lucía Izquierdo del Pino que estará acompañada de Ainara Carro Torre, Amalia Gonzalo Martín, Carlota de Pablo Campos y Yovana del Val Muñoz. Toda la quinta de año 2006 estaba llamada a ejercer este papel.